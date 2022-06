PLL LOT, w związku z ograniczeniami przepustowości lotniska w Amsterdamie, odwołuje w lipcu i sierpniu br. kilkanaście rejsów z Warszawy - poinformowało PAP biuro prasowe narodowego przewoźnika. Spółka na bieżąco sprawdza sytuację w europejskich portach lotniczych - dodano.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Port lotniczy Amsterdam-Schiphol - trzeci pod względem przewozów pasażerskich na świecie - od kilkunastu dni boryka się z problemami. Ze względu na braki kadrowe oraz wybuchające co pewien czas strajki pracowników, pasażerowie doświadczają wielogodzinnych kolejek do bramek bezpieczeństwa, odwoływanych lotów oraz wszechobecnego chaosu.



"W związku z ograniczeniami przepustowości lotniska w Amsterdamie, odwołane zostały wybrane rejsy" - poinformowało biuro prasowe.



Jak podano, chodzi o lipcowe loty w dniach: 3-4, 12-13, 28, 29 i 31, a także sierpniowe w dniach 1, 4, 15-16, 22, 25, 27-29.



W tegorocznym sezonie letnim z Warszawy do Amsterdamu (oraz z Amsterdamu do Warszawy) LOT lata trzy razy dziennie; w każdym z podanych dni przewoźnik odwołał po jednym rejsie.



LOT zapewnił, że "sprawdza, co się dzieje w europejskich portach lotniczych". "Sytuacja jest dynamiczna" - podkreślono.

Chaos w Amsterdamie

Od kilkunastu dni trwa chaos na europejskich lotniskach. Ze względu na chaos na lotnisku w Amsterdamie linie lotnicze Transavia poinformowały w tym tygodniu, że anulują 240 letnich lotów z tego portu. Wcześniej na podobny ruch zdecydował się przewoźnik Easyjet.



Głównym problemem lotniska w Amsterdamie są niedobory kadrowe. Wielu zwolnionych podczas pandemii Covid-19 pracowników znalazło zatrudnienie w innych sektorach i nie wróciło do wcześniejszej pracy. Dodatkowo sytuację komplikuje sezon wakacyjny, w którym tradycyjnie ruch pasażerski jest większy.



Protesty pracowników odczuwalne są także dla pasażerów i linii lotniczych na lotniskach m.in. w Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Niemiecka Lufthansa zapowiedziała, że w lipcu usunie z rozkładu 900 połączeń z lotnisk w Monachium i we Frankfurcie nad Menem.



Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).