Liechtenstein postanowił skierować do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu pozew z żądaniem, by czeskie władze anulowały uznawanie jego obywateli za Niemców, co było podstawą dla powojennych konfiskat ich mienia na podstawie tzw. dekretów Benesza - poinformował w środę rząd alpejskiego księstwa.

