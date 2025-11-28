​Mehmet Ali Agca, który w 1981 roku ciężko zranił w zamachu Jana Pawła II, pojawił się w tureckiej miejscowości Iznik w przeddzień przyjazdu papieża Leona XIV - podała część tureckich mediów i portali społecznościowych. Turek twierdził, że "chciał powitać papieża". Mężczyzna został usunięty z miasta.

Mehmet Ali Agca / Berk A–zkan/AA/ABACAPRESS.COM / PAP/Abaca

W piątek - drugi dzień wizyty w Turcji - papież Leon XIV odwiedził miejscowość Iznik. Dzień wcześniej miał się tam pojawić Mehmet Ali Agca.

To Turek, który w 1981 roku ciężko zranił Jana Pawła II, strzelając do niego na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Informację o jego przybyciu podała część tureckich mediów i portali społecznościowych. Wcześniej tureckie media cytowały wypowiedź Ali Agcy, że "chciałby powitać Leona XIV i chwilę z nim porozmawiać w Izniku albo w Stambule".

Według stacji Halk tv Agca został eskortowany poza Iznik przed przyjazdem papieża.

W Izniku podczas piątkowej wizyty Leona XIV na uroczystości z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego obowiązywały surowe środki bezpieczeństwa. Terenu ceremonii na brzegu jeziora pilnowały duże siły policji i wojska.

Wiarygodność i zrównoważenie Mehmeta Ali Agcy od dawna jest kwestionowane. Po wyjściu na wolność w 2010 roku, mężczyzna w 2014 roku złożył kwiaty przy grobie św. Jana Pawła II. Został wówczas zatrzymany przez watykańskie służby i włoską policję, następnie wydalono go z Włoch.