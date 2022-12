Emerytowany papież Benedykt XVI, mieszkający w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie, na stałe jest pod opieką czterech świeckich kobiet, a teraz dodatkowo czuwa przy nim jego osobisty lekarz - informuje kanał Rome Reports na platformie YouTube.

Benedykt XVI (zdjęcie archiwalne) / Shutterstock

Stan zdrowia 95-letniego papieża seniora pogorszył się w ostatnich dniach. Wczoraj po audiencji generalnej o modlitwę za Benedykta XVI prosił wiernych papież Franciszek , mówiąc, że jego poprzednik na stolicy św. Piotra jest bardzo chory.

Stan Benedykta XVI "pozostaje ciężki, sytuacja jest stabilna"

Według czwartkowego komunikatu Watykanu "emerytowany papież dobrze odpoczął minionej nocy, jest absolutnie przytomny, a dzisiaj choć jego stan pozostaje ciężki, sytuacja obecnie jest stabilna". Taką informację przekazał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

Jako podaje Rome Reports w klasztorze Mater Ecclesiaae przy papieżu seniorze czuwają i opiekują się nim na stałe cztery panie ze stowarzyszenia Memores Domini. Są to świeckie kobiety, które nie składają ślubów ani nie noszą habitów. Żyją jednak oddane czystości, posłuszeństwu i wspólnocie - informuje Rome Reports.

Wideo youtube

Opiekujące się emerytowanym papieżem kobiety dbają także o rzeczy należące do Benedykta XVI - m.in. o jego pierścień i różaniec.

Natalia Tsarkova, która niedawno malowała portret papieża seniora, wyjawiła, że nie miała problemu z wypożyczeniem jako eksponatu pierścienia Benedykta XVI. Kiedy jednak poprosiła o jego różaniec, aby móc go dokładnie przestudiować, usłyszała, że tej prośby nie można spełnić.

Ten różaniec jest zawsze z Ojcem Świętym. Więc jak mogłem o to prosić? Nie było to możliwe, bo to część Ojca Świętego - powiedziała malarka.

Kolejną osobą stale obecną przy emerytowanym papieżu jest jego osobisty sekretarz abp Georg Gänswein, który razem z Benedyktem XVI odprawia msze św., a ponadto jest także prefektem Domu Papieskiego. W chorobie przy papieżu seniorze są też jego osobisty lekarz i pielęgniarz.

Problemy zdrowotne Benedykta XVI

Jak podkreśla Rome Reports, powołując się na źródła watykańskie, już na początku grudnia lekarze stwierdzili u Benedykta XVI objawy pogorszenia się stanu zdrowia. Było to "osłabienie mięśni klatki piersiowej, które wywoływało u papieża seniora trudności w oddychaniu i mówieniu". Ta sytuacja zbiegła się z uroczystością wręczenia Nagrody Ratzingera - nazywaną Noblem z teologii. Jej laureaci, którzy odwiedzili Benedykta XVI, przekazali, że "trudno było usłyszeć jego słaby głos". Ale pomimo jego fizycznej słabości, jego umysł był nadal bardzo jasny - dodaje Rome Reports.

Wideo youtube

Problemy ze zdrowiem 95-letniego dziś emerytowanego papieża pojawiły się wiele lat temu. Jeszcze gdy był prefektem Dykasterii Nauki Wiary, złożył papieżowi Janowi Pawłowi II rezygnację, powołując się na problemy zdrowotne. W 2003 r. - na dwa lata przed wyborem na papieża - ówczesnemu kardynałowi Ratzingerowi wszczepiono rozrusznik, który wymieniony został w 2014 r., a 1,5 miesiąca temu urządzenie było poddane regulowaniu.