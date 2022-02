W internecie zamieszczono najnowsze zdjęcie kard. Josepha Ratzingera - byłego papieża Benedykta XVI. 16 kwietnia 2022 roku Ratzinger skończy 95 lat. Na zdjęciu widać, jak emerytowana głowa Kościoła siedzi w Ogrodach Watykańskich w towarzystwie innego biskupa.

Papież Benedykt XVI - zdjęcie z 2007 roku / Shutterstock

Benedykt XVI jest pierwszym od XV wieku papieżem, który dobrowolnie zrzekł się urzędu. Wówczas decyzję taką podjął papież Grzegorz XII.

Tyle czasu Joseph Ratzinger był papieżem

Benedykt XVI urodził się 16 kwietnia 1927 roku (w Wielką Sobotę) w miejscowości Marktl. To miejscowość w Bawarii licząca 2,6 tys. mieszkańców. Jego starszy brat, Georg, również był duchownym. Zmarł półtora roku temu w wieku 96 lat.

Joseph Ratzinger, wraz z bratem, wstąpili do katolickiego seminarium duchownego w 1945 roku, a święcenia kapłańskie przyjęli pod koniec czerwca 1951 r. Joseph był pomocnikiem biskupa Fryzyngi, a w 1959 roku został profesorem na Uniwersytecie w Bonn.

Podczas II Soboru Watykańskiego w latach 1962-1965 był doradcą arcybiskupa Kolonii Josepha Fringsa. W 1966 Joseph Ratzinger został przewodniczącym wydziału teologii dogmatycznej na Uniwersytecie w Tybindze, w 1977 roku arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a następnie - kardynałem. W 1981 r. papież Jan Paweł II powierzył mu funkcję prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

8 kwietnia 2005 roku odprawił on mszę świętą w intencji zmarłego papieża Polaka, a 13 kwietnia został wybrany nowym papieżem.

Benedykt XVI swoją rezygnację ogłosił 11 lutego 2013 roku, a ostatnim dniem jego pontyfikatu był 28 lutego.

W minionych latach Joseph Ratzinger bardzo podupadł na zdrowiu. W wakacje ubiegłego roku niemieckie media podały, że cierpi na tzw. różę twarzy. To choroba skóry wywołana przez paciorkowce objawiająca się zaczerwienieniem, obrzękiem i bólem. Emerytowany papież jest bardzo słaby, choć ma sprawny umysł i pamięć.



Zobaczcie najnowsze zdjęcie Benedykta XVI:

Raport obciąża kard. Ratzingera

W styczniu tego roku w Monachium opublikowano raport dotyczący przestępstw seksualnych w tej archidiecezji. Liczący prawie 2 tysiące stron dokument za brak reakcji na nadużycia obciąża m.in. Josepha Ratzingera.



Raport dotyczy lat lat 1945-2019 został zlecony przez diecezję Monachium-Fryzynga i przygotowany przez kancelarię Westpfahl Spilker Wastl. Jak twierdzą autorzy raportu, późniejszy papież Benedykt XVI nieodpowiednio zachował się w 4 przypadkach.



Jednym z nich była sprawa ks. Petera Hullermana. Duchowny w 1979 roku został oskarżony przez 11-letniego chłopca, że w czasie wakacyjnego wyjazdu zmusił go do seksu oralnego. W międzyczasie pojawiły się trzy inne oskarżenia. Na początku stycznia 1980 roku odbyło się spotkanie, w trakcie którego podjęto decyzję o przeniesieniu księdza na terapię psychologiczną do Monachium. Joseph Ratzinger twierdzi, że nie było go na spotkaniu, choć kancelaria odpowiada, że w protokole nie został odnotowany jako "nieobecny". Po kilku dniach papież-emeryt przyznał, że jednak był obecny w czasie tej dyskusji.



Autorzy raportu w trakcie konferencji prasowej mówili również np. o wyznaczeniu przez kard. Josepha Ratzingera na proboszcza księdza, który siedział w więzieniu za przestępstwa seksualne.



Do raportu został dołączony 82-stronicowy dokument, w którym Benedykt XVI tłumaczy się ze wszystkich zarzutów o zaniedbania.