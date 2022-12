Niepokojące doniesienia z Watykanu. Papież Franciszek poprosił o modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta XVI, który - jak powiedział - jest bardzo chory. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło później, że pogorszył się jego stan zdrowia. 95-letni dziś Benedykt w 2013 roku złożył rezygnację z posługi biskupa Rzymu. Od tego czasu mieszka Ogrodach Watykańskich i nie pokazuje się publicznie.

Emerytowany papież Benedykt XVI / SVEN HOPPE / PAP/DPA

Chciałbym prosić was wszystkich o specjalną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta. Pamiętajmy o nim. Jest bardzo chory, proszę Pana, by go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości do Kościoła do samego końca - powiedział Franciszek, przemawiając w języku włoskim.

Obecnie urzędujący zwierzchnik Kościoła katolickiego wypowiedział te słowa na koniec środowej audiencji generalnej, nie podając jednak żadnych szczegółów.

Później do słów papieża Franciszka odniósł się dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Jak stwierdził, "pogorszenie stanu zdrowia papieża emeryta spowodowane jest jego podeszłym wiekiem".

Jeśli chodzi o stan zdrowia papieża emeryta, za którego papież Franciszek prosił o modlitwę na zakończenie dzisiejszej porannej audiencji generalnej, mogę potwierdzić, że w ostatnich godzinach nastąpiło pogorszenie spowodowane podeszłym wiekiem. Sytuacja na ten moment pozostaje pod kontrolą, stale śledzą ją lekarze - powiedział Bruni.

Na zakończenie audiencji generalnej papież Franciszek udał się do klasztoru Mater Ecclesiae, aby odwiedzić Benedykta XVI. Łączymy się z nim w modlitwie za papieża emeryta - dodał.

Po tym komunikacie nie napłynęły już potem żadne oficjalne wiadomości z Watykanu.

Na placu Świętego Piotra było w środę wielu pielgrzymów i turystów. Przed godz. 21 plac został tradycyjnie zamknięty.

Historyczna rezygnacja

Joseph Ratzinger został papieżem 19 kwietnia 2005 roku. Przyjął imię Benedykt XVI. Jego wybór nie był zaskoczeniem, bowiem już pod koniec pontyfikatu św. Jana Pawła II uważano, że to on zostanie jego następcą.

11 lutego 2013 roku podczas konsystorza ogłosił nieoczekiwanie rezygnację z posługi biskupa Rzymu, co wytłumaczył podeszłym wiekiem - miał wtedy prawie 86 lat - i utratą sił.

Jego deklaracja o abdykacji wywołała szok i trzęsienie ziemi w Kościele. Ustąpił po 7 latach i 10 miesiącach. 28 lutego odleciał helikopterem z Watykanu do letniej rezydencji w Castel Gandolfo i zapowiedział, że będzie żył "ukryty dla świata".

Nowy papież Franciszek, wybrany w marcu 2013 roku, odwiedził go w podrzymskim miasteczku, a ich spotkanie przeszło do historii.

Po dwóch miesiącach emerytowany papież, jak zaczął być nazywany, na stałe zamieszkał w dawnym klasztorze w Ogrodach Watykańskich. Potem, wraz ze spadkiem sił, przestał pokazywać się publicznie.

W połowie listopada Fundacja Josepha Ratzingera zamieściła zdjęcie emerytowanego papieża Benedykta XVI. Zostało zrobione na terenie Ogrodów Watykańskich.