Stan 95-letniego emerytowanego papieża Benedykta XVI jest ciężki, ale stabilny - podała włoska agencja ANSA za źródłami w Watykanie. Jak wyjaśniono, sytuacja nie zmieniła się w ciągu ostatniej doby.

Plac św. Piotra i Pawła w Watykanie / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Emerytowany papież Benedykt XVI przebywa w swoim domu w dawnym budynku klasztoru klauzurowego w Ogrodach Watykańskich - Mater Ecclesiae. Jest pod opieką lekarzy.

W środę rano o tym, że Benedykt XVI jest bardzo chory, powiedział papież Franciszek podczas audiencji generalnej. Poprosił o modlitwę za swego poprzednika. Następnie Franciszek udał się do rezydencji emerytowanego papieża, by go odwiedzić.

W jedynym dotąd wydanym komunikacie Watykan poinformował w środę, że doszło do pogorszenia stanu zdrowia Benedykta XVI.

Portal National Catholic Register poinformował z kolei, że Benedykt XVI cierpi na niewydolność nerek, a jego rozrusznik serca niedawno wymagał modyfikacji.

Kardynał Joseph Ratzinger został papieżem w 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II. Kierował Stolicą Apostolską przez osiem lat. Dziś ma 95 lat.

W 2013 roku Benedykt XVI ustąpił z Tronu Piotrowego, stając się pierwszym od 600 lat papieżem, który zrezygnował z pełnienia posługi następy św. Piotra. Argumentował to brakiem sił i fizycznych, i psychicznych. Jego deklaracja o abdykacji wywołała szok i trzęsienie ziemi w Kościele.