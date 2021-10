Wnuczka króla Szwecji, księżniczka Estelle będzie mogła poślubić, kogo będzie chciała, nawet kobietę. Tak przekazał marszałek dworu Fredrik Wersäll.

Następczyni szwedzkiego tronu księżniczka Wiktoria z córką Estelle / Albert Nieboer / PAP/DPA

Według marszałka dworu w Sztokholmie, w szwedzkiej prawie o sukcesji nie ma nic, co by mogło powstrzymać władcę lub jego następcę przed poślubieniem osoby tej samej płci - czytamy w gazecie "Aftonbladet".

Mimo że prawo to ustanowiono już dawno temu, to jak mówi Fredrik Wersäll, warunkiem jest tylko to, by związek małżeński przyszłego władcy został zatwierdzony przez rząd.

Księżniczka Estelle jest druga w kolejce do szwedzkiego tronu. Przyszłą monarchinią jest jej mama - księżniczka Wiktoria.

Holandia dała przykład

Tydzień temu premier Holandii oświadczył, że 17-letnia księżniczka Amalia będzie mogła poślubić kobietę i nie będzie musiała z tego powodu zrzec się korony.

Następczyni holenderskiego tronu w grudniu skończy 18 lat i rozpocznie studia uniwersyteckie.

O jej życiu prywatnym wiadomo niewiele, tym bardziej by miała planować w najbliższym czasie ślub albo jakiej jest orientacji seksualnej.

Wypowiedź premiera Marka Rutte była - jak sam podkreślał - czysto hipotetyczna.

Holandia jest pierwszym krajem na świecie, który zezwolił na zawieranie związków małżeńskich partnerów tej samej płci. Osoby homoseksualne mają takie prawo od 2001 roku.