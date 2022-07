​Prezydent Sri Lanki Gotabaja Radżapaksa zgodził się ustąpić ze stanowiska w związku z masowymi protestami - ogłosił przewodniczący lankijskiego parlamentu. Kraj przeżywa kryzys gospodarczy, brakuje paliwa, leków i żywności.

Prezydent Sri Lanki Gotabaja Radżapaksa / CHAMILA KARUNARATHNE / PAP/EPA

Aby zapewnić pokojowe przekazanie władzy, prezydent zapowiedział, że złoży rezygnację 13 lipca - ogłosił przewodniczący parlamentu Mahinda Abejwardena w przemówieniu telewizyjnym.

Wcześniej gotowość do ustąpienia ze swojego stanowiska ogłosił także premier Sri Lanki Ranil Wikramasingże . Liderzy lankijskich formacji politycznych zapowiedzieli potrzebę utworzenia wielopartyjnego tymczasowego rządu, który miałby zorganizować nowe wybory, w celu ustabilizowania sytuacji.

W sobotę odbyły się największe protesty w historii Sri Lanki. Doszło do starć z policją. Demonstrujący w Kolombo wdarli się także do pałacu prezydenckiego, gdzie m.in. kąpali się w tamtejszym basenie.

Wieczorem media informowały, że protestujący podpalili także rezydencję premiera Wikramasingże.

Protesty na Sri Lance trwają od kwietnia. Obywatele są niezadowoleni z pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju. Brakuje leków, żywności i paliwa. Problemy zaczęły się podczas pandemii, gdy spadła liczba turystów przybywających na wyspę.

Władze w 2019 roku obniżyły szereg podatków, co doprowadziło do tego, że wpływy znacząco zmalały. Spadała także liczba samych podatników.

W 2021 roku prezydent Gotabaja Radżapaksa ogłosił, że Sri Lanka zostanie pierwszym krajem na świecie z ekologicznym rolnictwem. Zakazano importu i stosowania nawozów w rolnictwie. W rezultacie znacząco spadły plony, co doprowadziło do wzrostu cen żywności. Do tego dołożyły się susze.

Lankijskie władze ogłosiły bankructwo, w związku z niezdolnością obsługi zadłużenia zagranicznego. Minister finansów Ali Sabri przekazał, że kraj będzie potrzebował pomocy zewnętrznej w wysokości 3 mld dolarów, by zapewnić dostawy podstawowych produktów spożywczych, paliwa i leków.

Wielu obywateli domaga się także zmian elit politycznych. Klan Radżapaksów ma w kraju olbrzymie wpływy. Mahinda Radżapaksa był prezydentem przez 10 lat, a także kilka razy stał na czele rządu. Obecnie głową państwa jest jego brat, Gotabaja Radżapaksa. Inni członkowie klanu zasiadali lub dalej zasiadają w rządach, parlamencie lub zarządach państwowych firm.