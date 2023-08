Federalna ława przysięgłych skazała w środę jednogłośnie na karę śmierci Roberta Bowersa, który w 2018 roku w synagodze w Pittsburghu zastrzelił 11 wiernych, zranił dwóch i pięciu interweniujących policjantów.

Do strzelaniny doszło 27 października 2018 roku / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Jest to pierwsza federalna kara śmierci nałożona w trakcie administracji prezydenta Joe Bidena, który wprowadził moratorium na egzekucje.

Do strzelaniny doszło 27 października 2018 roku. Bowers wdarł się wówczas do synagogi Tree of Life (Drzewo Życia) i strzelał z karabinu do zebranych tam wiernych. Zabił 11 z nich, zranił dwóch oraz pięciu interweniujących policjantów. Poddał się, gdy zabrakło mu amunicji.



Ława przysięgłych skazała go za wszystkie z przedstawionych mu 63 zarzutów, w tym za przestępstwa z nienawiści i przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz uznała, że Bowers kwalifikuje się do kary śmierci.



W ostatniej fazie procesu prokuratorzy argumentowali, że mężczyzna dokonał zabójstw z nienawiści do Żydów, a także zwrócili uwagę na brak u niego wyrzutów sumienia.



Zamienił zwykły żydowski szabat w najgorszą antysemicką masową strzelaninę w historii USA i jest z tego dumny - podkreślił cytowany przez CNN oskarżyciel Eric Olshan.



Obrona Bowersa wskazywała na jego trudne dzieciństwo i problemy ze zdrowiem psychicznym, w tym na urojeniowy system przekonań oraz diagnozę schizofrenii i epilepsji.



Żaden z przysięgłych jednak nie uznał, że zabójca "cierpi na urojenia", że "jest osobą chorą na schizofrenię" lub że "popełnił przestępstwo pod wpływem zaburzeń psychicznych lub emocjonalnych". Przysięgli nie zgodzili się też z opinią, że był "wzorowym więźniem przedprocesowym", czy też "zachowywał się z szacunkiem w sądzie".