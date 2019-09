W Waszyngtonie po królewsku prezydent Donald Trump podejmie dziś premiera Australii. W rezydencji amerykańskiego przywódcy po raz drugi w czasie jego prezydentury odbędzie się kolacja państwowa.

Do dekoracji wybrano kolory zielony i złoty - to kolory narodowe Australii / Paweł Żuchowski / RMF FM

To wyjątkowe przyjęcie. Do dekoracji wybrano kolory zielony i złoty - to kolory narodowe Australii. Stoły ustawiono w Ogrodzie Różanym - tuż obok Gabinetu Owalnego w którym pracuje amerykański przywódca. W nocy czasu polskiego na teren Białego Domu wpuszczono grupę dziennikarzy, aby mogli zobaczyć przygotowania do State Dinner.