Ponad stu turystów, w tym wielu zagranicznych, zatruło się po kąpieli na popularnej plaży w Nazare w środkowo-zachodniej Portugalii. Do incydentu doszło w wyniku awarii kanalizacji i wycieku nieczystości do wód przybrzeżnych. Lokalne władze zapewniają, że sytuacja jest już opanowana, a plaża jest bezpieczna.

W Nazare doszło do awarii jednej z przylegających do plaży sieci kanalizacyjnych / Shutterstock

Ponad 100 osób, w tym zagraniczni turyści, zatruło się po kąpieli na popularnej plaży w Nazare w Portugalii.

Do zatrucia doszło w wyniku awarii kanalizacji i wycieku nieczystości do wód przybrzeżnych.

Kąpielisko zostało tymczasowo zamknięte w piątek.

Od piątku do niedzieli do szpitali zgłosiło się 116 osób z objawami zatrucia, w tym co najmniej 73 dzieci.

Objawy zatrucia to m.in. biegunka i wymioty; liczba hospitalizowanych rośnie.

W niedzielę ponownie otwarto plażę, ale niewiele osób decyduje się na kąpiel.

Awaria kanalizacji i zamknięcie kąpieliska

Do poważnego incydentu doszło w piątek, kiedy to w wyniku awarii jednej z sieci kanalizacyjnych doszło do wycieku ścieków do oceanu w rejonie plaży w Nazare. Władze zdecydowały o natychmiastowym zamknięciu kąpieliska, by zapobiec dalszym zatruciom wśród wypoczywających tam osób.

Według Radia Observador, powołującego się na lokalne służby medyczne, pomiędzy piątkiem a niedzielą do szpitali zgłosiło się w sumie 116 osób z objawami zatrucia po kąpieli morskiej w rejonie plaży w Nazare. Wśród nich jest co najmniej 73 dzieci. Liczba osób hospitalizowanych z objawami zatrucia, m.in. biegunką i wymiotami, systematycznie rośnie.

Turyści niechętnie chcą wracać na plaże

Wprawdzie w niedzielę przywrócono na plaży możliwość kąpieli, ale po masowym zatruciu niewiele osób wchodzi do wody.

W wydanym komunikacie władze Nazare zapewniły, że miejscowa plaża mająca certyfikat tzw. Błękitnej Flagi, co oznacza spełnienie wysokich standardów czystości wody, regularnie badanej w laboratorium, jest bezpiecznym miejscem wypoczynku. Obecnie nie występuje zagrożenie dla zdrowia wczasowiczów korzystających z kąpieliska - poinformowały władze.