Według ABC News, jest to prawdopodobnie najdroższy prezent od obcego rządu w historii USA.

Prezydent Trump nazwał dar z Kataru "wspaniałą sprawą" i podkreślił, że USA potrzebuje nowego samolotu prezydenckiego.

Dar budzi kontrowersje prawne i bezpieczeństwa; konstytucja USA zabrania przyjmowania darów od obcych państw bez zgody Kongresu.

Wartość prezentu przyprawia o zawrót głowy "Sekretarz Obrony przyjął Boeinga 747 od Kataru zgodnie ze wszystkimi federalnymi zasadami i przepisami. Departament Obrony będzie pracował nad zapewnieniem, że odpowiednie środki bezpieczeństwa i wymagania funkcjonalne misji zostaną uwzględnione w przypadku samolotu używanego do transportu prezydenta Stanów Zjednoczonych" - oświadczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Według ABC News, jest to prawdopodobnie najdroższy podarunek od obcego rządu w historii Stanów Zjednoczonych. Trump pytany o to podczas spotkania z prezydentem RPA w Białym Domu stwierdził, że jest to "wspaniała sprawa" i że Katar zrobił "bardzo miłą rzecz", podarowując Jumbo Jeta Siłom Powietrznym USA. Podczas tego spotkania Trump wielokrotnie obrażał dziennikarza stacji NBC Petera Alexandra, nazywając go "dupkiem" i "idiotą" za to, że zadał mu pytanie na temat prezentu od Kataru. Prezydent stwierdził, że Ameryka potrzebuje nowego samolotu prezydenckiego, ale Boeing spóźnia się z zamówieniem na dwa zmodyfikowane 747. Wątpliwości prawne to nie wszystko Sprawa budzi duże kontrowersje prawne i dotyczące bezpieczeństwa. Konstytucja bowiem zabrania przyjmowania darów od obcych państw bez zgody Kongresu. Ponadto samolot będzie wymagał poważnych modyfikacji, by przystosować go do transportu prezydenta i sprawdzenia go przez służby wywiadowcze. Wiceszef senackiej komisji ds. sił zbrojnych, demokrata Jack Reed wezwał w środę inspektora generalnego Pentagonu do wszczęcia dochodzenia w sprawie "bezczelnej próby obejścia konstytucyjnych ograniczeń, dotyczących przyjmowania osobistych prezentów od rządów zagranicznych bez zgody Kongresu". Zaznaczył też, że modyfikacja maszyny może zająć lata. Niesmak i niepokoje w związku ze sprawą wyrażało też wcześniej szereg republikańskich kongresmenów i senatorów. Senator Josh Hawley powiedział radiu NPR, że wolałby, aby samolot prezydencki został kupiony w Ameryce i stwierdził, że jeśli Katar chce wejść w łaski Waszyngtonu, powinien odciąć się od islamistycznych grup, które wspiera. Senator Ted Cruz stwierdził, że dar "stanowi znaczący problem związany ze szpiegostwem i inwigilacją", a lider Republikanów w Senacie John Thune zapowiedział, że sprawa zostanie dogłębnie zbadana.