Rząd Wielkiej Brytanii wydał zgodę na budowę nowej ambasady Chin w Londynie, która ma być największą placówką tego kraju w Europie. Decyzja, ogłoszona we wtorek, budzi liczne kontrowersje, zwłaszcza wśród lokalnych mieszkańców, którzy obawiają się m.in. zagrożeń związanych ze szpiegostwem.

Styczniowy protest w Londynie przeciwko budowie nowej chińskiej ambasady / David Cliff / NurPhoto via AFP / East News

Rząd Wielkiej Brytanii wydał zgodę na budowę największej w Europie ambasady Chin w Londynie, mimo licznych kontrowersji i sprzeciwu lokalnych mieszkańców obawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Decyzja została podjęta po publicznym dochodzeniu i konsultacjach z wywiadem, a rząd zapewnia, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje priorytetem.

Przeciwnicy inwestycji wskazują na ryzyko szpiegostwa ze względu na bliskość infrastruktury teleinformatycznej oraz niejasne przeznaczenie części pomieszczeń w nowym kompleksie.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Zgoda została udzielona po rekomendacji niezależnego inspektora ds. planowania, który przeprowadził publiczne dochodzenie w tej sprawie w lutym 2025 roku.

Urzędnicy, którzy dali inwestycji zielone światło, musieli postępować zgodnie z procedurą podobną do sądowej.

Minister ds. mieszkalnictwa, społeczności i samorządów lokalnych Steve Reed podkreślił, że decyzja została podjęta w oparciu o dowody i obowiązujące przepisy planistyczne, a wszystkie istotne czynniki zostały uwzględnione. Werdykt jest ostateczny, chyba że zostanie skutecznie zaskarżony w sądzie.

Mieszkańcy okolic planowanej ambasady zapowiedzieli już, że chcą walczyć o zablokowanie go przed wymiarem sprawiedliwości. To jeszcze nie koniec - zapowiedział jeden z liderów protestu, Dave Lake.

Protest przeciwko budowie nowej chińskiej ambasady w Londynie / David Cliff / NurPhoto via AFP / East News

Bezpieczeństwo narodowe priorytetem - zapewnia rząd

Rząd zapewnia, że w procesie decyzyjnym uczestniczyły służby wywiadowcze, a bezpieczeństwo narodowe pozostaje priorytetem. Według oficjalnych informacji, w wyniku negocjacji z Chinami, siedem dotychczasowych placówek w Londynie zostanie skonsolidowanych w jedną, co ma przynieść korzyści w zakresie bezpieczeństwa.

Nowa ambasada powstanie w dawnym budynku Królewskiej Mennicy (Royal Mint Court), w pobliżu Tower of London, pomiędzy dwoma kluczowymi centrami finansowymi: City i Canary Wharf. Chińska strona kupiła teren o powierzchni ponad 20 tys. m kw. w 2018 roku za 255 mln funtów. W kompleksie, oprócz ambasady, znajdzie się także ośrodek kulturalny, a zakwaterowanych tam będzie 200 pracowników.

Przeciwnicy inwestycji zwracają uwagę na tajne pomieszczenia i sąsiedztwo światłowodów

Pierwszy wniosek o pozwolenie na budowę został odrzucony przez radę miejską Tower Hamlets w 2022 roku z powodu obaw, że protesty przed ambasadą i środki bezpieczeństwa mogłyby zaszkodzić lokalnej turystyce. Po objęciu władzy w 2024 r. rząd Partii Pracy wyjął decyzję w tej sprawie spod kompetencji samorządu i zdecydował, że będzie to rozstrzygnięte na szczeblu ministerialnym. Ogłoszenie decyzji było w ostatnich miesiącach kilkakrotnie przekładane.

Przeciwnicy inwestycji ostrzegają, że nowa lokalizacja może ułatwić Chinom dostęp do infrastruktury teleinformatycznej brytyjskiego sektora finansowego, zwłaszcza że w pobliżu przebiega tunel z kablami światłowodowymi obsługującymi setki firm. Dodatkowe obawy budzi brak jasności co do przeznaczenia części pomieszczeń, m.in. w podziemiach budynku, które - według chińskich planów - mają pozostać nieujawnione ze względów bezpieczeństwa.