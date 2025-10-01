Wielka Brytania wprowadza nowe, rygorystyczne przepisy dotyczące promocji i reklamy niezdrowej żywności oraz napojów. Zakazane będą popularne promocje typu "kup jeden, a drugi otrzymasz gratis", darmowe dolewki słodzonych napojów w lokalach gastronomicznych, a także reklamowanie niezdrowej żywności w telewizji przed godziną 21:00. Od stycznia 2026 roku całkowity zakaz promocji tych produktów obejmie również internet. Nowe prawo ma na celu walkę z narastającym problemem otyłości, zwłaszcza wśród najmłodszych Brytyjczyków.

Zakaz popularnych promocji. Reklamy z ograniczeniami

Aby wdrożyć nowe zasady, brytyjskie władze opracowały specjalny system klasyfikacji, który pozwala określić, które produkty uznawane są za niezdrowe. Kluczowym kryterium jest wpływ danego produktu na otyłość u dzieci. Jak podkreślono, największy wpływ na otyłość u dzieci mają produkty bogate w cukier, sól i tłuszcze. Do tej kategorii zaliczono przede wszystkim chipsy, czekolady, lody, ciastka, torty, paluszki rybne, niektóre rodzaje pizzy, a także lemoniady i napoje gazowane zawierające cukier.

Zgodnie z nowymi przepisami w całej Wielkiej Brytanii sklepy nie będą już mogły oferować promocji typu "kup jeden produkt, a drugi otrzymasz gratis" na produkty uznane za niezdrowe. Zakaz dotyczy także darmowych dolewek słodzonych napojów w restauracjach i kawiarniach. Co więcej, regulacje dotyczą również telewizyjnych reklam - przed godziną 21:00 nie będzie można reklamować żywności i napojów uznanych za niezdrowe.

Od 2026 roku regulacje zostaną jeszcze bardziej zaostrzone - w internecie całkowicie znikną reklamy chipsów, czekolad, lodów, ciastek, tortów, paluszków rybnych, niektórych rodzajów pizzy oraz napojów gazowanych i lemoniad z dodatkiem cukru.

Celem nowych regulacji jest przeciwdziałanie epidemii otyłości, która - według oficjalnych danych - dotyka ponad 25 proc. dorosłych Brytyjczyków oraz 20 proc. dzieci kończących szkołę podstawową. Brytyjskie władze podkreślają, że ograniczenie dostępu do promocji i reklam niezdrowej żywności ma szczególne znaczenie dla zdrowia najmłodszych. Wprowadzenie tego prawa stanowi ważny krok w walce z otyłością, szczególnie wśród najmłodszych konsumentów - zaznaczyli przedstawiciele rządu.

Inicjatywa na rzecz zdrowia publicznego

Prace nad wprowadzeniem regulacji reklam w telewizji rozpoczęły się już w 2021 roku za czasów premiera Borisa Johnsona, jednak ich wdrożenie przesunięto, by dać branży spożywczej czas na dostosowanie się do zmian. Rząd Walii zapowiedział wprowadzenie podobnych przepisów w 2026 roku, a Szkocja również planuje podążyć tym śladem.

Według raportu BBC, firmy z sektora spożywczego będą musiały ponieść dodatkowe koszty związane z dostosowaniem się do nowych regulacji. W grę wchodzi m.in. zmiana strategii marketingowych oraz sposobu prezentacji produktów w sklepach i sieci.

Podobne rozwiązania rozważane są także w innych krajach europejskich, m.in. we Francji i Niemczech, gdzie problem otyłości wśród dzieci i młodzieży również narasta. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nadwaga i otyłość są jednymi z największych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Prowadzą do poważnych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca i nowotwory.