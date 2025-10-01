Wielka Brytania wprowadza nowe, rygorystyczne przepisy dotyczące promocji i reklamy niezdrowej żywności oraz napojów. Zakazane będą popularne promocje typu "kup jeden, a drugi otrzymasz gratis", darmowe dolewki słodzonych napojów w lokalach gastronomicznych, a także reklamowanie niezdrowej żywności w telewizji przed godziną 21:00. Od stycznia 2026 roku całkowity zakaz promocji tych produktów obejmie również internet. Nowe prawo ma na celu walkę z narastającym problemem otyłości, zwłaszcza wśród najmłodszych Brytyjczyków.
Aby wdrożyć nowe zasady, brytyjskie władze opracowały specjalny system klasyfikacji, który pozwala określić, które produkty uznawane są za niezdrowe. Kluczowym kryterium jest wpływ danego produktu na otyłość u dzieci. Jak podkreślono, największy wpływ na otyłość u dzieci mają produkty bogate w cukier, sól i tłuszcze. Do tej kategorii zaliczono przede wszystkim chipsy, czekolady, lody, ciastka, torty, paluszki rybne, niektóre rodzaje pizzy, a także lemoniady i napoje gazowane zawierające cukier.
Zgodnie z nowymi przepisami w całej Wielkiej Brytanii sklepy nie będą już mogły oferować promocji typu "kup jeden produkt, a drugi otrzymasz gratis" na produkty uznane za niezdrowe. Zakaz dotyczy także darmowych dolewek słodzonych napojów w restauracjach i kawiarniach. Co więcej, regulacje dotyczą również telewizyjnych reklam - przed godziną 21:00 nie będzie można reklamować żywności i napojów uznanych za niezdrowe.
Od 2026 roku regulacje zostaną jeszcze bardziej zaostrzone - w internecie całkowicie znikną reklamy chipsów, czekolad, lodów, ciastek, tortów, paluszków rybnych, niektórych rodzajów pizzy oraz napojów gazowanych i lemoniad z dodatkiem cukru.
Celem nowych regulacji jest przeciwdziałanie epidemii otyłości, która - według oficjalnych danych - dotyka ponad 25 proc. dorosłych Brytyjczyków oraz 20 proc. dzieci kończących szkołę podstawową. Brytyjskie władze podkreślają, że ograniczenie dostępu do promocji i reklam niezdrowej żywności ma szczególne znaczenie dla zdrowia najmłodszych. Wprowadzenie tego prawa stanowi ważny krok w walce z otyłością, szczególnie wśród najmłodszych konsumentów - zaznaczyli przedstawiciele rządu.
Prace nad wprowadzeniem regulacji reklam w telewizji rozpoczęły się już w 2021 roku za czasów premiera Borisa Johnsona, jednak ich wdrożenie przesunięto, by dać branży spożywczej czas na dostosowanie się do zmian. Rząd Walii zapowiedział wprowadzenie podobnych przepisów w 2026 roku, a Szkocja również planuje podążyć tym śladem.
Według raportu BBC, firmy z sektora spożywczego będą musiały ponieść dodatkowe koszty związane z dostosowaniem się do nowych regulacji. W grę wchodzi m.in. zmiana strategii marketingowych oraz sposobu prezentacji produktów w sklepach i sieci.
Podobne rozwiązania rozważane są także w innych krajach europejskich, m.in. we Francji i Niemczech, gdzie problem otyłości wśród dzieci i młodzieży również narasta. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nadwaga i otyłość są jednymi z największych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Prowadzą do poważnych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca i nowotwory.