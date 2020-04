Amerykańska straż przybrzeżna zawiesiła w piątek wieczorem poszukiwania zaginionej Maeve McKean i jej syna Gideona - wnuczki i prawnuka Roberta F. Kennedy'ego, prokuratora generalnego USA z lat 1961-64. Media opisują zaginięcie jako kolejny przypadek "klątwy Kennedych".

Rodzina Kennedych w swojej rezydencji w 1938 roku / PAP/DPA

40-letnią McKean i jej 8-letniego syna po raz ostatni widziano w czwartek wieczorem na kajaku u wybrzeży zatoki Chesapeake w stanie Maryland. Według wstępnego dochodzenia płynęli oni po piłkę, ale nie byli w stanie wrócić do brzegu.



Po zaalarmowaniu przez świadków służby niezwłocznie podjęły akcję ratowniczą. W czwartek w nocy znaleziono pusty kajak, zgodny z opisem tego, na którym płynęła dwójka.



Akcję ratunkową prowadzono w trudnych warunkach z uwagi na porywisty wiatr oraz ograniczoną widoczność. Po 26 godzinach poszukiwań z lądu, wody i powietrza w piątek wieczorem zawieszono ją do poranka w sobotę czasu miejscowego.



McKean to prawniczka zatrudniona na Uniwersytecie Georgetown. Zajmuje się zdrowiem publicznym i prawami człowieka.



Z matką zaginionej - Kathleen Kennedy Townsend - rozmawiał gubernator stanu Maryland Larry Hogan. "W imieniu mieszkańców Maryland wyraziłem moje najgłębsze wyrazy współczucia i zapewniłem o modlitwach za nią i za całą jej rodzinę w tym trudnym czasie" - powiedział Hogan na konferencji prasowej.



Kathleen Kennedy Townsend to córka Roberta F. Kennedy'ego, brata 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy'ego. Zaginięcie jej córki amerykańskie media opisują jako kolejny przypadek "klątwy Kennedych".



"RFK", senator stanu Nowy Jork został postrzelony 5 czerwca 1968 r. w Los Angeles, wkrótce po wygłoszeniu mowy w związku z wygraną prawyborów prezydenckich Partii Demokratycznej w Kalifornii. Dwóch synów Roberta poniosło przedwczesną śmierć: David w wyniku przedawkowania narkotyków w 1984 r. w wieku 28 lat i Michael w 1997 r. w wieku 39 lat.



Starszy brat "RFK", prezydent Kennedy, został zamordowany w 1963 r. w Dallas, a jego syn John Jr. zginął wraz z żoną i szwagierką, gdy pilotowany przez niego samolot rozbił się u wybrzeży Massachusetts.



Wnuczka Roberta Kennedy'ego, Saoirse Kennedy Hill, zmarła w 2019 r. z przedawkowania narkotyków w rodzinnej rezydencji Kennedych w Hyannis Port w stanie Massachusetts.



Nastąpiło to kilka tygodni po 50 latach od skandalu wokół wypadku samochodowego, w którym młodszy brat "RFK", ówczesny senator Edward Kennedy, zjechał z mostu łączącego małą wyspę Chappaquiddick w Massachusetts z wyspą Martha's Vineyard, zabijając pasażerkę Mary Jo Kopechne. Niejasne okoliczności tej katastrofy skutecznie zniszczyły ambicje prezydenckie Edwarda.