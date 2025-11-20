W czwartek ok. godz. 18 tymczasowo zawieszono pracę lotniska w Wilnie na Litwie. "Powodem jest balon (lub balony), zmierzające w kierunku lotniska" - można przeczytać w komunikacie portu.

Lotnisko w Wilnie/zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Lotnisko w Wilnie tymczasowo zamknięte

W czwartek ok. godz. 18:00 lotnisko w Wilnie wydało komunikat o tymczasowym zawieszeniu lotów. Decyzja o wstrzymaniu lotów była podyktowana wykryciem balonu, który zmierzał w kierunku portu lotniczego.

Balon, który pojawił się na radarze, ma należeć do przemytników - twierdzi agencja Reutera, powołując się na Centrum Zarządzania Kryzysowego Litwy.

Wiąże się to z utrudnieniami dla pasażerów. Pod koniec października podobna sytuacja poskutkowała nawet 12 godzinami opóźnienia niektórych rejsów.

Balony paraliżują litewskie lotniska

To nie pierwszy raz, kiedy balony wymuszają wstrzymanie pracy na litewskich lotniskach.

Podobne sytuacje miały kilkukrotnie miejsce w październiku. Wówczas balony z Białorusi naruszały litewską przestrzeń powietrzną, co paraliżowało lotniska m.in. w Wilnie i Kownie.

Litwa twierdzi, że balony są wysyłane przez przemytników papierosów. Jednocześnie obwinia również prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę, bliskiego sojusznika rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, o to, że ten pozwala na te praktyki.