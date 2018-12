O dużym szczęściu może mówić hiszpański podróżnik Jose Andres Abian Pajares. Postanowił on pokonać Syberię zimą na... rowerze. Pokonał jednak tylko krótki fragment liczącej ponad 4600 kilometrów planowanej trasy z Magadanu do Irkucka. Mieszkańcy miasta Susuman znaleźli Hiszpana z odmrożoną dłonią, śpiącego w namiocie przy drodze, i zawieźli go do szpitala. Mimo to Abian zapowiada ponowienie próby w przyszłym roku. "Teraz zamierzam się wyleczyć, wrócić do domu i odpocząć. Później wszystko przygotuję, potrenuję, mój rower też potrzebuje trochę pracy. Wrócę tu następnej zimy" - przyznał śmiałek z Hiszpanii.

