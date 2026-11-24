„Nie musisz być dziwny, żeby być świętym”
Maria urodziła się w 2002 roku. Była typową nastolatką – kochała taniec, słuchała Taylor Swift, uwielbiała zwierzęta i miała wyjątkowe poczucie humoru.
Jej rodzice, Susan i Brian Middletonowie, podkreślają, że choć była zwyczajna, to jej wiara i dążenie do świętości wyróżniały ją na tle rówieśników. Nasze ulubione powiedzenie Marii: „nie musisz być dziwny, żeby być świętym” – wspomina Brian Middleton. Była normalną dziewczyną, ale miała niezwykłą wiarę i pragnienie dobra – dodaje.
W wieku 16 lat Maria usłyszała dramatyczną diagnozę – nieoperacyjny guz mózgu. To był koszmar. To była sytuacja bez wyjścia – wspomina jej matka.
Rodzina szukała pocieszenia w modlitwie. Wieść o jej walce i głębokiej wierze rozeszła się po świecie, a ludzie z różnych krajów zaczęli modlić się w jej intencji. Mimo choroby Maria odbyła nawet misyjną podróż do Ugandy.
Ostatnie zapisane słowa Marii: „Myśl nadzieją”
Maria zmarła w październiku 2020 roku, mając zaledwie 18 lat. Po jej śmierci rodzice odnaleźli zbiór jej zapisków, w których opisywała swoją relację z Bogiem. Ostatnie słowa, które zdołała napisać, brzmiały: „Think hope” („Myśl nadzieją”). To przesłanie stało się tytułem książki poświęconej jej życiu, dostępnej m.in. w sklepie przy Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Pensylwanii, gdzie spoczywa Maria.
Jej grób odwiedzają pielgrzymi z całego świata, a w rocznicę jej śmierci w sanktuarium odprawiane są Msze święte ku jej pamięci.
Konferencja Biskupów Katolickich USA zagłosowała w zeszłym tygodniu za kontynuowaniem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Marii w odpowiedzi na petycję złożoną przez arcybiskupa Filadelfii Nelsona Pereza. W petycji podkreślono wiarę Middleton w czasie jej walki z nieoperacyjnym guzem mózgu.
Proces beatyfikacyjny to długotrwała i wymagająca procedura. Najpierw konieczne jest zbadanie życia i pism Marii, a następnie – jeśli Watykan wyrazi zgodę – potwierdzenie dwóch cudów przypisywanych jej wstawiennictwu. Jeśli wszystkie etapy zakończą się pomyślnie, Maria Middleton zostanie pierwszą świętą pokolenia Z.
Arcybiskup Pérez podczas mszy upamiętniającej Marię podkreślił: „Nie módlcie się tylko o sam proces beatyfikacji. Przede wszystkim módlcie się o to, by naśladować przykład Marii. Mimo choroby potrafiła odnaleźć nadzieję”.