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Maria Middleton, mieszkanka hrabstwa Bucks w Pensylwanii, może przejść do historii Kościoła katolickiego jako pierwsza święta pokolenia Z. Sześć lat po jej śmierci, amerykańscy biskupi podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego, który może zakończyć się kanonizacją tej niezwykłej nastolatki. Maria zmarła, gdy miała 18 lat. Miała nieoperacyjnego guza mózgu.

„Nie musisz być dziwny, żeby być świętym”

Maria urodziła się w 2002 roku. Była typową nastolatką – kochała taniec, słuchała Taylor Swift, uwielbiała zwierzęta i miała wyjątkowe poczucie humoru.

Jej rodzice, Susan i Brian Middletonowie, podkreślają, że choć była zwyczajna, to jej wiara i dążenie do świętości wyróżniały ją na tle rówieśników. Nasze ulubione powiedzenie Marii: „nie musisz być dziwny, żeby być świętym” – wspomina Brian Middleton. Była normalną dziewczyną, ale miała niezwykłą wiarę i pragnienie dobra – dodaje.

W wieku 16 lat Maria usłyszała dramatyczną diagnozę – nieoperacyjny guz mózgu. To był koszmar. To była sytuacja bez wyjścia – wspomina jej matka.

Rodzina szukała pocieszenia w modlitwie. Wieść o jej walce i głębokiej wierze rozeszła się po świecie, a ludzie z różnych krajów zaczęli modlić się w jej intencji. Mimo choroby Maria odbyła nawet misyjną podróż do Ugandy.

Wtedy zaczął się wielki kryzys duchowy. Ujawniono poruszające zapiski papieża Franciszka Zmarły papież Franciszek przeżył dwuletni kryzys duchowy, który rozpoczął się w 2021 roku. Wtedy to – jak wyznał – odczuwał pokusy diabła i zmagał się z problemem sprawowania władzy nad Kościołem katolickim. Mówi o tym opublikowany we wtorek zbiór…

Ostatnie zapisane słowa Marii: „Myśl nadzieją”

Maria zmarła w październiku 2020 roku, mając zaledwie 18 lat. Po jej śmierci rodzice odnaleźli zbiór jej zapisków, w których opisywała swoją relację z Bogiem. Ostatnie słowa, które zdołała napisać, brzmiały: „Think hope” („Myśl nadzieją”). To przesłanie stało się tytułem książki poświęconej jej życiu, dostępnej m.in. w sklepie przy Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Pensylwanii, gdzie spoczywa Maria.

Jej grób odwiedzają pielgrzymi z całego świata, a w rocznicę jej śmierci w sanktuarium odprawiane są Msze święte ku jej pamięci.

Konferencja Biskupów Katolickich USA zagłosowała w zeszłym tygodniu za kontynuowaniem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Marii w odpowiedzi na petycję złożoną przez arcybiskupa Filadelfii Nelsona Pereza. W petycji podkreślono wiarę Middleton w czasie jej walki z nieoperacyjnym guzem mózgu.

Proces beatyfikacyjny to długotrwała i wymagająca procedura. Najpierw konieczne jest zbadanie życia i pism Marii, a następnie – jeśli Watykan wyrazi zgodę – potwierdzenie dwóch cudów przypisywanych jej wstawiennictwu. Jeśli wszystkie etapy zakończą się pomyślnie, Maria Middleton zostanie pierwszą świętą pokolenia Z.

Arcybiskup Pérez podczas mszy upamiętniającej Marię podkreślił: „Nie módlcie się tylko o sam proces beatyfikacji. Przede wszystkim módlcie się o to, by naśladować przykład Marii. Mimo choroby potrafiła odnaleźć nadzieję”.