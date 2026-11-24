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Pięć zarzutów usłyszał mężczyzna, który w niedzielę w Ełku groził nożem przypadkowym osobom i ukradł samochód matce z dziećmi - potwierdził reporter RMF FM Michał Krasoń. Śledczy zakończyli właśnie przesłuchanie 38-latka. Jak mężczyzna tłumaczył się przed prokuratorem?

38-latek stwierdził, że nic nie pamięta i nie przyznał się do winy. Prokurator postawił mu zarzuty usiłowania rozboju i rozboju kwalifikowanego w warunkach recydywy. Za ten drugi czyn grozi do 20 lat więzienia. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwo i odpowie także za kradzież z włamaniem, uszkodzenie pojazdu i naruszenie nietykalności cielesnej.

Jak tłumaczy prokurator rejonowy z Ełku Mirosław Ignatowicz, rozbój kwalifikowany polega na tym, że dokonując zaboru jakiej rzeczy, w tym wypadku samochodu, sprawca posługuje się niebezpiecznym przedmiotem. W przypadku sprawy z Ełku mężczyzna - zabierając auto - groził jadącej nim kobiecie nożem kuchennym, który zabrał z mieszkania innej kobiety. Zabranie tego noża zostało zakwalifikowane jako kradzież z włamaniem.

Z warunkami recydywy mamy do czynienia dlatego, że w ostatnich pięciu latach ten mężczyzna odbył karę więzienia za ciężkie uszkodzenie ciała - powiedział prokurator Ignatowicz.

Ze względu na to, że zabranym samochodem sprawca przebił bariery drogowe i wypadł z drogi na skarpę, zdarzenie zostało zakwalifikowane jako uszkodzenie mienia.

Ostatni z zarzutów dotyczy naruszenia nietykalności przypadkowej osoby. Prokurator Ignatowicz wyjaśnia, że chodzi o przypadkową osobę, która w niedzielę stanęła na drodze 38-latka.

Mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty?

Prokurator Ignatowicz powiedział reporterowi RMF FM, że niewykluczone, iż jeszcze w tym tygodniu mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty. Śledczy skierowali już do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 38-latka na trzy miesiące. Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Z policją mężczyzna nie chciał rozmawiać.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w minioną niedzielę w centrum Ełku. 38-letni mieszkaniec miasta wszedł do mieszkania kobiety i zabrał z niego duży nóż kuchenny. Następnie pobiegł do lokalu gastronomicznego i groził nożem będącym w tym miejscu ludziom, a następnie wybiegł na jezdnię i zatrzymał dwa auta. Pierwszego nie udało mu się ukraść, a z drugiego wyciągnął kierującą kobietę i odjechał.

Po przejechaniu kilku ulic 38-latek przebił bariery ochronne przy jezdni i wjechał na skarpę. Wysiadł z ukradzionego auta i uciekł ścigającej go policji. Po krótkich poszukiwaniach policjanci znaleźli mężczyznę w krzakach. Był trzeźwy.