RMF24

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Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty. To Ślimak Finance sp. z o.o. oraz DAR-MAKS Dariusz Gierszewski, działający również pod nazwą CENTROFINANS Gierszewski Dariusz – poinformowała we wtorek KNF.

Czego dotyczą sprawy?

Urząd KNF przekazał jednocześnie, że w przypadku Ślimak Finance sp. z o.o. zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Art. 59h (prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych) ustawy o kredycie konsumenckim brzmi:

Kto, będąc kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2a, prowadzi działalność bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, podlega grzywnie do 500 000 zł.

Natomiast jeśli chodzi o DAR-MAKS Dariusz Gierszewski, zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.

Z kolei Art. 59i (prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru pośredników kredytowych) brzmi:

Kto, będąc pośrednikiem kredytowym, prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa kredytu konsumenckiego bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie do 100 000 zł.

Czym jest lista ostrzeżeń publicznych?

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych dostępna jest na stronie KNF.