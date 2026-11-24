Czego dotyczą sprawy?
Urząd KNF przekazał jednocześnie, że w przypadku Ślimak Finance sp. z o.o. zawiadomienie z art. 59h ustawy o kredycie konsumenckim zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
Art. 59h (prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych) ustawy o kredycie konsumenckim brzmi:
Kto, będąc kredytodawcą w rozumieniu art. 5 pkt 2a, prowadzi działalność bez wymaganego wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, podlega grzywnie do 500 000 zł.
Natomiast jeśli chodzi o DAR-MAKS Dariusz Gierszewski, zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie.
Z kolei Art. 59i (prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru pośredników kredytowych) brzmi:
Kto, będąc pośrednikiem kredytowym, prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa kredytu konsumenckiego bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie do 100 000 zł.
Czym jest lista ostrzeżeń publicznych?
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Pełna lista ostrzeżeń publicznych dostępna jest na stronie KNF.