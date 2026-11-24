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Niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle – taki znak będzie musiał pojawić się do końca roku na wszystkich miejscach, które wytypowano jako tzw. punkty schronienia. Obowiązek jego umieszczenia mają zarządcy danego budynku czy obiektu.

Punkty schronienia to m.in. przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy garaże podziemne, które zostały zweryfikowane przez Państwową Straż Pożarną. Mają pomóc w razie ataku z powietrza, ale także zagrożenia pogodowego.

W aplikacji gdziesieukryc.pl zaznaczono w całym kraju ponad 89 tys. takich punktów. Po wcześniejszym pobraniu danych aplikacja działa również w trybie offline.

Te punkty schronienia są na czas pokoju (…). Na czas wojny mamy miejsca doraźnego schronienia, schrony i ukrycia – mówił we wrześniu wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. St. kpt. dr inż. Rafał Wróbel z Akademii Pożarniczej w Warszawie tłumaczył z kolei, że punkty schronienia to doraźna pomoc w razie zagrożenia, które może nas zaskoczyć, w otoczeniu, w którym się znajdujemy. Taki punkt nie jest miejscem, które pozwala przetrwać kilkanaście dni czy chociażby kilka godzin.

W myśl przyjętego dwa miesiące temu rozporządzenia, do końca roku na wszystkich punktach schronienia mają się pojawić oznaczenia - niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle oraz biały napis „Punkt schronienia” na zielonym tle.

Obowiązek jego umieszczenia dotyczy zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Co jeśli nie możemy dotrzeć do punktu ukrycia?

St. kpt. Rafał Wróbel pytany, co ma zrobić osoba, która nie zdąży dotrzeć do punktu schronienia w razie zagrożenia, wskazał, że najważniejsza jest natychmiastowa reakcja. W takiej sytuacji najlepiej ukryć się przynajmniej za dwiema ścianami.

Dr Wojciech Wróblewski z MSWiA, ekspert Akademii Pożarniczej w Warszawie podkreślił, że o tym, co zrobić, jeżeli nie zdążymy się ukryć w żadnym budynku w razie zagrożenia, mówi wyraźnie Poradnik Bezpieczeństwa.

Zachęcamy do tego, aby sięgnąć do tego rozdziału. (...) Proszę pamiętać, że nie zawsze należy uciekać. Współczesna technologia bojowa wykorzystuje często technologię sztucznej inteligencji do śledzenia obiektów, więc najprościej byłoby położyć się w zagłębieniu, ochronić głowę rękoma i przeczekać zagrożenie - zaznaczył.

Podkreślił, że schrony spełniają konkretne uwarunkowania technologiczne, zapisane w rozporządzeniu. Zaznaczył, że jeśli punkt nie jest zweryfikowany przez odpowiednie służby, to nie należy tam się samodzielnie udawać, ponieważ może być to niebezpieczne.