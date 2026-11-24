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Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w jednym z najbardziej niedostępnych miejsc na Ziemi – Głębi Challengera w Rowie Mariańskim. Pod powierzchnią oceanu zarejestrowano ślady najgłębszej znanej wybuchowej erupcji wulkanicznej. Odkrycie to jest zaskakujące, ponieważ dotychczas sądzono, że tak potężne eksplozje nie mogą mieć miejsca na tak ogromnych głębokościach, gdzie ciśnienie wody powinno skutecznie tłumić wszelką aktywność eksplozywną.

Znajdująca się w Rowie Mariańskim, w zachodniej części Oceanu Spokojnego Głębia Challengera, jest najgłębszym znanym punktem na naszej planecie. Ciśnienie panujące na tej głębokości jest tysiąc razy większe niż na powierzchni morza, a temperatura i absolutna ciemność czynią to środowisko jednym z najbardziej nieprzyjaznych dla człowieka.

Niezwykłe odkrycie na granicy możliwości technicznych

Pod koniec 2024 roku zespół naukowców wykorzystał dwuczłonowy pojazd podwodny Jason/Medea, skonstruowany przez Woods Hole Oceanographic Institution, aby zbadać obszar przedłukowy Rowu Mariańskiego. Choć urządzenie nie mogło dotrzeć na samo dno Głębi Challengera, udało się mu eksplorować głęboką ścianę geologiczną na granicy swoich możliwości, czyli na głębokości około 6500 m.

To właśnie tam zarejestrowano cienkie, płaskie warstwy skał o charakterystycznej teksturze i składzie mineralnym, które jednoznacznie wskazują na pochodzenie z wybuchowej erupcji wulkanicznej.

Największym zaskoczeniem dla badaczy był fakt, że odkryte osady powstały w wyniku spływu piroklastycznego – gwałtownej lawiny rozżarzonych skał, popiołu i gazów, znanej z katastrofalnych erupcji na lądzie, takich jak ta, która zniszczyła Pompeje.

Eksperci podkreślają, że dotąd nie znaleziono śladów wybuchowej erupcji wulkanicznej na podobnej głębokości. Najbliższe znane przypadki pochodzą z miejsc niemal o połowę płytszych.

Wulkanizm, który nie powinien istnieć

Wulkanizm eksplozywny, czyli taki, który wywołuje gwałtowne eksplozje i wyrzuca ogromne ilości materiału skalnego, jest typowy dla lądowych wulkanów lub tych znajdujących się na niewielkich głębokościach. W warunkach panujących w Głębi Challengera, gdzie ciśnienie jest ekstremalnie wysokie, procesy te powinny być niemożliwe. Zazwyczaj gaz uwięziony w magmie nie ma szans na gwałtowne rozprężenie, które jest niezbędne do wywołania eksplozji.

Tymczasem odkryte skały świadczą o tym, że doszło tam do wybuchu o charakterze eksplozywnym. Naukowcy są zgodni – to zjawisko wymyka się dotychczasowym teoriom i wymaga dalszych, intensywnych badań.

Jak mogło dojść do eksplozji na takiej głębokości?

Mechanizm powstania tak głębokiej erupcji eksplozywnej pozostaje zagadką. Eksperci sugerują, że proces ten mógł wyglądać zupełnie inaczej niż na powierzchni Ziemi. Zamiast spektakularnej chmury popiołu i pędzącej lawiny, mogło dojść do powolnego, ale gwałtownego kruszenia się magmy. Większość gazów pozostałaby rozpuszczona w magmie, a sam wybuch miałby bardziej „cichy” i rozproszony charakter.

Rowy oceaniczne, takie jak Rów Mariański, pozostają jednymi z najmniej zbadanych miejsc na Ziemi. Ekstremalne warunki panujące w ich wnętrzu sprawiają, że każda wyprawa w te rejony to ogromne wyzwanie technologiczne i logistyczne.

Badanie zostało opisane na łamach czasopisma „Frontiers in Earth Science”.