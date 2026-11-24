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Lubuska policja zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzanego o brutalny gwałt sprzed 14 lat. Do przełomu w śledztwie doprowadziła praca funkcjonariuszy z Archiwum X oraz publikacja zrekonstruowanego wizerunku sprawcy. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące.

Po niemal 14 latach od brutalnego przestępstwa seksualnego, do którego doszło w styczniu 2012 roku w Gorzowie Wielkopolskim, policjanci z Lubuskiego mogą mówić o przełomie. 36-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa dolnośląskiego i usłyszał zarzuty gwałtu ze szczególnym okrucieństwem oraz uszkodzenia ciała. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Archiwum X i nowoczesna technologia na tropie sprawcy

Jak podkreślają funkcjonariusze, kluczową rolę w rozwiązaniu sprawy odegrała praca zespołu Archiwum X oraz wykorzystanie nowoczesnych metod śledczych. W marcu tego roku opublikowano wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek ze sprawą – był to zrekonstruowany przez specjalistyczną firmę obraz, powstały na podstawie nagrania z monitoringu jednego z marketów.

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o brutalny gwałt sprzed 14 lat / Policja

Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o brutalny gwałt sprzed 14 lat / Policja

Publikacja ta okazała się przełomowa: policja otrzymała wiele zgłoszeń, które pozwoliły dotrzeć do nowych świadków i zebrać kolejne, cenne informacje.

Śledztwo wznowione po latach

Do przestępstwa doszło 9 stycznia 2012 roku przy ul. Rzecznej w Gorzowie Wlkp. Młoda kobieta została brutalnie zaatakowana przez nieznanego wówczas sprawcę, który po dokonaniu gwałtu próbował okaleczyć jej oczy, by uniemożliwić rozpoznanie. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, sprawcy nie udało się wówczas zatrzymać, a śledztwo zostało umorzone w czerwcu 2012 roku z powodu niewykrycia sprawcy.

Wznowienie postępowania nastąpiło pod koniec października tego roku, po ustaleniach Zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gorzowie Wlkp. Policjanci skorzystali również z pomocy biegłego z zakresu antropologii, który analizował zabezpieczone nagrania z monitoringu.

Sprawcy grozi do 15 lat więzienia

Zatrzymany usłyszał zarzuty gwałtu ze szczególnym okrucieństwem oraz uszkodzenia ciała – za te przestępstwa grozi mu nawet do 15 lat więzienia.