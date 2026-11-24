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Michał Kołodziejczak złożył zawiadomienie w ABW, a Prokuratura Okręgowa w Łodzi wszczęła śledztwo. Chodzi o sprawę domniemanego nękania posła oraz naruszenia jego prywatności.

Michał Kołodziejczak (L) oraz detektyw Krzysztof Rutkowski po złożeniu zawiadomienia w ABW, fot. Marian Zubrzycki

Michał Kołodziejczak (L) oraz detektyw Krzysztof Rutkowski po złożeniu zawiadomienia w ABW, fot. Marian Zubrzycki

Prokurator Paweł Jasiak, rzecznik łódzkiej prokuratury, potwierdził we wtorek PAP, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zawiadomienia złożonego przez posła Michała Kołodziejczaka w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Nękanie i poczucie zagrożenia

Postępowanie dotyczy uporczywego nękania zawiadamiającego i wzbudzenia u niego poczucia zagrożenia oraz naruszenia jego prywatności. Według stanowiska posła do popełnienia przestępstwa miało dojść m.in. w październiku 2026 roku poprzez przekazywanie do mediów informacji wpływających negatywnie na wizerunek zawiadamiającego - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

11 października poseł Michał Kołodziejczak złożył doniesienie o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę w łódzkiej ABW.

Chodzi o oskarżenia wysunięte pod jego adresem przez byłe współpracownice, a dotyczące agresywnych zachowań i nakłaniania do zażywania narkotyków.

Kołodziejczak: Ja sprawę bardzo przeżywam

Po wyjściu z łódzkiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kołodziejczak, któremu towarzyszył m.in. detektyw Krzysztof Rutkowski, poinformował, że odpowiednie informacje i dokumenty zostały złożone w siedzibie ABW w Łodzi, a ta sprawa jest dla niego priorytetowa.

Żyjemy w państwie prawa, w państwie, gdzie odpowiednie urzędy, instytucje o tym prawie mówią, a nie media czy ludzie, którzy chcieliby zrobić lincz na podstawie jakichś informacji, które gdzieś się ukazały — podkreślił Kołodziejczak.

Kołodziejczak nie ujawnił szczegółów złożonego w ABW doniesienia, tłumacząc, że chce, by w pierwszym rzędzie zajęły się nim uprawnione do tego instytucje, nie zaś media. Dodał, że nigdy nie spodziewał się „takich pomówień”.

Ja sprawę bardzo przeżywam, bo mnie bardzo uderzyła, bardzo mnie dotknęła, mimo mojej dużej odporności psychicznej bardzo mocno to wszystko przeżywam — zaznaczył.

Dwa dni wcześniej szef klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował, że Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu, a KO oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby.

Nielegalne dyplomy i łapówki. Trzy nowe wnioski o uchylenie immunitetów poselskich Prokurator Generalny skierował do Sejmu trzy wnioski o uchylenie immunitetów poselskich. Sprawa dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej oraz głośnego śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Collegium Humanum. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory,…

Byłe współpracownice oskarżają Kołodziejczaka

Sprawa jest związana z informacją podaną przez Kanał Zero, że byłe współpracownice oskarżają byłego wiceszefa MRiRW Kołodziejczaka o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, „którą przedstawiał jako kokainę”. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował PAP, że 27 października warszawska prokuratura okręgowa wszczęła dochodzenie w zakresie „udzielenia nieustalonych środków odurzających w różnych datach, w jednej znanej i jednej nieznanej dacie, dwóm różnym osobom, czyli ustalonej i nieustalonej”.

Michał Kołodziejczak był wiceministrem rolnictwa do połowy 2025 r. Wcześniej był założycielem i prezesem fundacji Agrounia organizującej protesty przeciw polityce rządu w kwestiach rolniczych. Od 2023 r. jest posłem.