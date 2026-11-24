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Tadżykistan występuje z Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). ONZ otrzymała już stosowne dokumenty w tej sprawie.

Władimir Putin z prezydentem Tadżykistanu podczas niedawnej wizyty w Duszanbe, fot. VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Władimir Putin z prezydentem Tadżykistanu podczas niedawnej wizyty w Duszanbe, fot. VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Oskarżenia wobec trybunału

Dokument został doręczony sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi 20 listopada, a decyzja wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy, czyli 20 listopada 2027 roku – wynika z notyfikacji opublikowanej w rejestrze traktatów ONZ.

Do tego czasu kraj pozostanie stroną Statutu Rzymskiego, na podstawie którego działa Trybunał. Tadżykistan podpisał statut w 1998 roku i ratyfikował go dwa lata później.

Decyzję o wystąpieniu zatwierdziła 1 października izba niższa parlamentu. Wiceszef MSZ Idibek Kalandar twierdził, że postępujące upolitycznienie MTK przekształca międzynarodowy wymiar sprawiedliwości w narzędzie nacisku politycznego w sporach między państwami. Oskarżył Trybunał o selektywność i stronniczość, które - jak mówił - podważają niezależność tej instytucji.

Tadżyskistan nie aresztował Putina

Decyzja zapadła w czasie sporu rządu w Duszanbe z MTK dotyczącego niewykonania nakazu aresztowania Władimira Putina. W marcu Trybunał uznał, że Tadżykistan naruszył zobowiązania wynikające ze Statutu Rzymskiego, ponieważ nie zatrzymał rosyjskiego przywódcy podczas jego wizyty w tym kraju. Od czasu wydania nakazu Putin odwiedził Duszanbe dwukrotnie, ostatnio 19 i 20 listopada.

Po wyjściu Tadżykistanu z MTK żadne z pięciu postsowieckich państw Azji Centralnej nie będzie stroną Statutu Rzymskiego.

Historyczny wyrok. Kraj uznany za odpowiedzialny za ludobójstwo Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał Mjanmę (Birmę) za odpowiedzialną za ludobójstwo Rohingjów. To pierwszy przypadek, gdy najwyższy organ sądowy ONZ stwierdził odpowiedzialność państwa za ludobójstwo. Sąd orzekł, że w 2017 r. armia Mjanmy…

Czym jest Międzynarodowy Trybunał Karny?

MTK z siedzibą w Hadze rozpoczął działalność w 2002 roku. Jest niezależnym od ONZ sądem międzynarodowym, który ściga osoby fizyczne podejrzane o popełnienie najpoważniejszych zbrodni, takich jak ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Działa przede wszystkim wtedy, gdy właściwe państwa nie chcą lub nie są w stanie przeprowadzić rzeczywistego postępowania.