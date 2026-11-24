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Śledztwo w sprawie znieważenia zwłok w jednym z zakładów pogrzebowych w Lublinie prowadzi tamtejsza prokuratura rejonowa. Według ustaleń w wyniku błędu zakładu pogrzebowego doszło do zamiany i kremacji zwłok chłopczyka.

Do tej tragicznej pomyłki doszło w tym miesiącu. Do chłodni jednego z zakładów pogrzebowych trafiły ciała dwojga noworodków.

Dziewczynka zmarła w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie i miała zostać poddana kremacji. Chłopiec, który urodził się martwy, zgodnie z wolą rodziców miał zostać przewieziony na sekcję zwłok do Zakładu Patomorfologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie.

W wyniku błędu podczas wykonywania czynności przez pracownika zakładu pogrzebowego doszło do zamiany ciał dzieci. Zwłoki chłopca zostały poddane kremacji, a następnie wydane drugiej rodzinie, która dokonała ich pochówku – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.

Zakład pogrzebowy powiadomił rodzinę o pomyłce

Ciało dziewczynki nadal znajduje się w chłodni zakładu pogrzebowego. Przedstawiciele zakładu poinformowali obie rodziny o pomyłce. Zawiadomienie w tej sprawie do organów ścigania złożył ojciec jednego z dzieci.

Śledczy zabezpieczyli dokumentację oraz nagrania z monitoringu zakładu pogrzebowego. Przesłuchali rodziców obu dzieci jako świadków oraz pracownika zakładu.

Prokuratura planuje zdobyć też pełną dokumentację medyczną i pogrzebową, przeprowadzić oględziny zapisów monitoringu oraz przesłuchać kolejnych świadków.

Prokurator wydał postanowienie o wyjęciu z grobu urny z prochami pochowanego dziecka. Czynność ta zostanie przeprowadzona z osobistym udziałem prokuratora – podkreślił rzecznik.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie. Nikt nie usłyszał do tej pory zarzutów.