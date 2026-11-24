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Brytyjski pływak Lewis Pugh przez trzy dni płynął przez cieśninę Ormuz, aby zwrócić uwagę na niszczycielskie skutki wojny w Iranie dla środowiska. Podczas pokonywania ok. 15-kilometrowej trasy mężczyzna był świadkiem kilku ataków na statki w niedalekiej odległości.

„Jeszcze jedna ofiara”

„Wojna powoduje ogromne ludzkie cierpienie. Ludzie tracą życie, rodziny się rozpadają, a domy niszczeją. Ale jest jeszcze jedna ofiara, której poświęca się zdecydowanie za mało uwagi: sama natura” – można przeczytać w komunikacie pływaka po ukończeniu trasy.

To właśnie zwrócenie uwagi na konsekwencje wojny dla środowiska było głównym celem tej pływackiej eskapady 56-letniego Lewisa Pugha. Jak bowiem wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych – przytoczonych przez dziennik „The Guardian” – od początku walk zaatakowano co najmniej 175 statków, a około 30 ataków spowodowało znaczne zanieczyszczenie.

Na zdjęciu Lewis Pugh/fot. AFP PHOTO/Lewis Pugh Foundation/Handout / AFP/East News

Cieśnina Ormuz to „coś więcej niż tylko ważny szlak żeglugowy”

Lewis Pugh w trzy dni pokonał ok. 15-kilometrówy fragment cieśniny Ormuz z wyspy Musandam przez zatoki omańskiego półwyspu Musandam aż do przylądka Ormuz. Podczas trasy towarzyszył mu niewielki zespół ekspedycyjny na łodzi wraz z kajakiem.

Cieśnina Ormuz/autor: Michał Czernek / PAP

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych morskich szlaków na świecie, istotny dla handlu ropą i gazem. Zdaniem brytyjskiego pływaka, to także „coś więcej niż tylko ważny szlak żeglugowy”.

„To jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek odwiedziłem. Znajdują się tam majestatyczne góry i spektakularne fiordy, rafy koralowe i lasy namorzynowe. W tych wodach żyją delfiny, żółwie morskie i diugonie. To jeden z największych cudów natury na świecie” – ocenił Pugh.

Pływak był świadkiem ataków

Brytyjczyk przekazał, że zaledwie 30 minut po tym, jak zaczął płynąć, kilka kilometrów dalej tankowiec został zaatakowany. „Eksplozje wstrząsnęły morzem wokół mnie” – relacjonował.

Lewis Pugh podczas trasy w cieśninie Ormuz/fot. AFP PHOTO/Lewis Pugh Foundation/Handout / AFP/East News

„W ciągu kolejnych dni byłem świadkiem kolejnych ataków na jednostki handlowe i widziałem, jak statki stają w płomieniach” – opisywał pływak. Jego zdaniem konsekwencje tej wojny dla środowiska będą odczuwalne przez następne pokolenia.

„Mój przekaz jest prosty: zaprzestańcie walk, otwórzcie cieśninę, pozbądźcie się zanieczyszczeń” – podsumował Lewis Pugh.