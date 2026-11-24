„Jeszcze jedna ofiara”
„Wojna powoduje ogromne ludzkie cierpienie. Ludzie tracą życie, rodziny się rozpadają, a domy niszczeją. Ale jest jeszcze jedna ofiara, której poświęca się zdecydowanie za mało uwagi: sama natura” – można przeczytać w komunikacie pływaka po ukończeniu trasy.
To właśnie zwrócenie uwagi na konsekwencje wojny dla środowiska było głównym celem tej pływackiej eskapady 56-letniego Lewisa Pugha. Jak bowiem wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych – przytoczonych przez dziennik „The Guardian” – od początku walk zaatakowano co najmniej 175 statków, a około 30 ataków spowodowało znaczne zanieczyszczenie.
Cieśnina Ormuz to „coś więcej niż tylko ważny szlak żeglugowy”
Lewis Pugh w trzy dni pokonał ok. 15-kilometrówy fragment cieśniny Ormuz z wyspy Musandam przez zatoki omańskiego półwyspu Musandam aż do przylądka Ormuz. Podczas trasy towarzyszył mu niewielki zespół ekspedycyjny na łodzi wraz z kajakiem.
Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych morskich szlaków na świecie, istotny dla handlu ropą i gazem. Zdaniem brytyjskiego pływaka, to także „coś więcej niż tylko ważny szlak żeglugowy”.
„To jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek odwiedziłem. Znajdują się tam majestatyczne góry i spektakularne fiordy, rafy koralowe i lasy namorzynowe. W tych wodach żyją delfiny, żółwie morskie i diugonie. To jeden z największych cudów natury na świecie” – ocenił Pugh.
Pływak był świadkiem ataków
Brytyjczyk przekazał, że zaledwie 30 minut po tym, jak zaczął płynąć, kilka kilometrów dalej tankowiec został zaatakowany. „Eksplozje wstrząsnęły morzem wokół mnie” – relacjonował.
„W ciągu kolejnych dni byłem świadkiem kolejnych ataków na jednostki handlowe i widziałem, jak statki stają w płomieniach” – opisywał pływak. Jego zdaniem konsekwencje tej wojny dla środowiska będą odczuwalne przez następne pokolenia.
„Mój przekaz jest prosty: zaprzestańcie walk, otwórzcie cieśninę, pozbądźcie się zanieczyszczeń” – podsumował Lewis Pugh.