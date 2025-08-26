Czy prezydent Emmanuel Macron zatrudnił pół tysiąca statystów, którzy mieli zgotować mu owacje w czasie Święta Narodowego Francji? Media społecznościowe zalały doniesienia na ten temat, ale Pałac Elizejski temu stanowczo zaprzecza.

/ MIGUEL MEDINA/AFP/East News / East News

Pałac Elizejski zaprzeczył, jakoby zatrudniono pół tysiąca statystów, którzy mieli oklaskiwać Emmanuela Macrona w momencie jego przybycia na paryskie Pola Elizejskie w dniu Święta Narodowego Francji - czyli 14 lipca.

Prezydent miał się bowiem obawiać, że zostanie wygwizdany.

W specjalnym wpisie - również umieszczonym w mediach społecznościowych - współpracownicy prezydenta twierdzą, że chodzi o kłamstwo szyte grubymi nićmi.