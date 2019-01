W stolicy Kenii, Nairobi, doszło we wtorek do terrorystycznego ataku na hotel Dusit. Rejon hotelowych budynków zablokowała policja. Media informują, że grupa uzbrojonych ludzi znajduje się na terenie hotelu.

Odpowiedzialność za atak wzięła na siebie somalijska islamistyczna milicja Al-Szabab. Telewizja pokazuje samochody płonące przed hotelem. Słychać strzały. Z hotelu wynoszeni są ranni, ale nie ma na razie dokładniejszych informacji o ofiarach.

Hotel Dusit znajduje się w centrum handlowym Westgate, gdzie w 2013 roku w zamachu terrorystycznym zginęło co najmniej 67 ludzi.







W 2015 r. zamaskowani i uzbrojeni napastnicy z Al-Szabab wtargnęli na teren uniwersytetu w Garissie, na południowym wschodzie Kenii, w odległości ok. 200 km od granicy z Somalią. Zabili 148 osób i ranili co najmniej 79. Wszyscy sprawcy ataku zostali zabici w szturmie kenijskich sił bezpieczeństwa.



Według Al-Szabab atak na kampus był odwetem za wysłanie przez Kenię wojsk do Somalii w ramach sił pokojowych Unii Afrykańskiej, które w walce z islamistami wspierają słabe władze w Mogadiszu.