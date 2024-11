Na terenie zniszczonym przez klęskę żywiołową pracuje obecnie 1,7 tys. mundurowych. Minister obrony Margarita Robles zapowiedziała, że w razie konieczności zostanie zmobilizowanych nawet ponad 100 tys. żołnierzy.

Od czwartku w kraju obowiązuje ogłoszona przez rząd trzydniowa żałoba. Kondolencje i wyrazy wsparcia spływają z różnych części świata, w tym z Polski.

Niektóre obszary kraju wciąż zagrożone opadami

Gwałtowne burze, powodzie i podtopienia to skutek zjawiska atmosferycznego określanego w Hiszpanii jako DANA (depresion aislada en niveles altos). Powstaje ono, gdy zimne powietrze spotyka się z ciepłym i wilgotnym. To prowadzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, tornada i powodzie.

Hiszpańskie wybrzeże jest szczególnie narażone na tego typu zjawiska. Eksperci uważają, że powódź jest wynikiem zachodzących zmian klimatycznych na świecie, a także niewłaściwego zagospodarowania terenu w Walencji (wznoszenia budynków na obszarach zalewowych).



Zagrożone nadal są Tarragona na wschodzie kraju, Baleary i Andaluzja na południu. W Jerez w prowincji Kadyks w południowo-zachodniej Hiszpanii prewencyjnie ewakuowano w czwartek 300 rodzin w związku z ryzykiem wylania rzeki Guadalete. W piątek ponad 200 osób wróciło już do domów.