W jednej z placówek medycznych na przedmieściach amerykańskiego Detroit doszło do eksplozji komory hiperbarycznej, w wyniku której zginął 5-letni chłopiec. Przyczyny tragedii nie są na razie znane.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w piątek rano w centrum medycznym Oxford Center w Troy, mieście położonym na północ od Detroit w stanie Michigan.

Jak przekazała agencja Associated Press, w wyniku eksplozji komory hiperbarycznej życie straciło 5-letnie dziecko, a jego matka została ranna. Kobieta doznała obrażeń ramion.

W momencie, gdy doszło do eksplozji, chłopczyk był w środku urządzenia, a jego matka stała tuż obok. W pomieszczeniu, w którym znajdowała się komora, przebywali również pracownicy ośrodka, ale nic im się nie stało.

Przyczyny tragedii na razie nie są znane. Oxford Center w komunikacie przekazało, że w komorze hiperbarycznej wybuchł pożar.

Przedstawiciel straży pożarnej z Troy Keith Young podczas konferencji prasowej powiedział, cytowany przez AP, że eksplozja ograniczyła się do samej komory.

Obecność tak dużej ilości tlenu w środowisku pod ciśnieniem może sprawić, że stanie się ono niezwykle łatwopalne - zauważył strażak.

Przeprowadziliśmy wstępne dochodzenie. To bardzo rzadka sytuacja, więc nie jesteśmy pewni, co do niej doprowadziło - dodał.

"Bezpieczeństwo i dobro dzieci, którym służymy, to nasz najwyższy priorytet" - przekazało w komunikacie centrum medyczne Oxford Center. "Nic podobnego nie wydarzyło się przez ponad 15 lat świadczenia tego typu terapii. Nie wiemy dlaczego ani jak to się stało" - podkreślono.

Na czym polega leczenie tlenem hiperbarycznym?

Jak podaje na swojej stronie Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, leczenie tlenem hiperbarycznym polega na oddychaniu 100-procentowym tlenem w warunkach zwiększonego ciśnienia. Leczenie odbywa się komorze hiperbarycznej, w której ciśnienie jest 2,5-krotnie większe niż atmosferyczne.

Stosowanie 100-procentowego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem prowadzi do kilkunastokrotnego zwiększenia utlenowania tkanek w porównaniu z oddychaniem w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego (transport tlenu przez hemoglobinę oraz rozpuszczonego w osoczu krwi). Efektem tego jest stymulacja gojenia i naprawa tkanek.

Na stronie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie czytamy z kolei, że wskazaniem do terapii tlenem hiperbarycznym jest m.in. zatrucie tlenkiem węgla i choroba dekompresyjna.