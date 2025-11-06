"Król z zadowoleniem przyjął List Patentowy pod Wielką Pieczęcią Królestwa z dnia 3 listopada 2025 r., ogłaszając, że Andrzej Mountbatten Windsor nie będzie już uprawniony do posiadania i korzystania z tytułu, atrybutu 'Królewskiej Wysokości' ani tytularnej godności 'Księcia'" - tak brzmi wpis opublikowany w The Gazette, oficjalnym brytyjskim rejestrze publicznym. To oznacza, że Król Karol III oficjalnie odebrał tytuł i przywileje swojemu bratu.

Król Karol III oficjalnie pozbawił swojego brata Andrzeja tytułu księcia / ADRIAN DENNIS/AFP/East News / East News

Król Karol III oficjalnie odebrał swojemu bratu Andrzejowi Mountbattenowi Windsorowi tytuł Jego Królewskiej Wysokości i tytuł księcia - informuje BBC, powołując się na wpis w The Gazette.

Opublikowanie decyzji oznacza, że wchodzi ona formalnie w życie po tym, gdy została ogłoszona w ubiegłym tygodniu. Wielka Pieczęć Królestwa to pieczęć lakowa używana w celu potwierdzenia akceptacji przez monarchę ważnych dokumentów państwowych.

Andrzej, brat króla, musi - zgodnie z decyzją Pałacu Buckingham - opuścić swoją rezydencję w Royal Lodge w Windsorze.

Jak donosi brytyjska stacja, Andrzej nie sprzeciwiał się decyzji króla Karola III.

Były książę

Andrzej Mountbatten Windsor - bo tak się go teraz nazywa - zrzekł się w październiku pozostałych swoich tytułów królewskich, w tym tytułu księcia Yorku. Decyzja ma związek z pojawieniem się kolejnych pytań i oskarżeń na temat jego życia prywatnego, w szczególności kontaktów z Jeffrey'em Epsteinem - amerykańskim finansistą i milionerem, który zyskał międzynarodową rozpoznawalność w związku z licznymi skandalami seksualnymi, dotyczącymi wykorzystywania nieletnich.

Na początku tego roku opublikowano wiadomości e-mail, z których wynikało, że brat króla utrzymywał kontakty z Epsteinem znacznie dłużej niż sam przyznawał wcześniej.

Jak przypomina BBC w pośmiertnych wspomnieniach opublikowanych w zeszłym miesiącu Virginia Giuffre - jedna z głównych oskarżycielek Epsteina - powtórzono, że kobieta jeszcze jako nastolatka trzykrotnie uprawiała seks z Andrzejem. Brat króla stanowczo zaprzeczał.