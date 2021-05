Po południu w spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki weźmie udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, któremu towarzyszyć będzie szef Departamentu Stanu Antony Blinken - poinformował szef BBN Paweł Soloch.

Joe Biden / TASOS KATOPODIS / POOL / PAP/EPA

Prezydent Andrzej Duda dziś w Rumunii weźmie udział w debacie prezydentów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki. W szczycie weźmie udział także prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Szczyt B-9 będzie okazją do wypracowania wspólnego stanowiska na szczyt NATO, który ma się odbyć w czerwcu.

Soloch podczas porannego briefingu zwracał uwagę, że prezydent Duda jest współgospodarzem szczytu w Bukareszcie. Jak dodał, wezmą w nim udział przedstawiciele dziewięciu państw flankowych NATO, a także zaproszeni goście.



Prezydent Andrzej Duda i pan prezydent (Rumunii) Klaus Iohannis wystosowali zaproszenie zarówno do sekretarza generalnego NATO jak i do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obaj potwierdzili swój udział, więc dzisiaj po południu w spotkaniu weźmie udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, któremu towarzyszyć będzie również szef Departamentu Stanu Antony Blinken - podkreślił Soloch.



Zaznaczył, że spotkania grupy B-9 poświęcone przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa są komplementarne do rozmów w ramach Trójmorza. Oba te formaty - oprócz budowania pozycji państw wschodnich w ramach NATO i UE - służą również budowaniu więzi transatlantyckich - powiedział szef BBN.



Jak dodał, szczyt B-9 odbywa się przed szczytem NATO, który będzie miał miejsce w połowie czerwca, a także w czasie ćwiczeń wojskowych Defender-Europe 21.



Soloch zapowiedział, że w komunikacie po spotkaniu państwa Bukaresztańskiej Dziewiątki odniosą się m.in. do kwestii bezpieczeństwa w basenie Morza Czarnego i sytuacji na Ukrainie. Kwestia ukraińska na pewno w jakiś sposób wybrzmi - zapewnił szef BBN.



Spotkanie państw B-9 ma mieć charakter hybrydowy - prezydenci Polski i Rumunii spotkają się w Bukareszcie osobiście, pozostali przywódcy wezmą udział w spotkaniu w formule online.



Bukaresztańska Dziewiątka to kraje wschodniej flanki NATO: Polska, Rumunia, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowacja, Czechy i Bułgaria. W listopadzie 2015 roku podczas szczytu w Bukareszcie państwa te podpisały wspólną deklarację, w której oświadczyły, że połączą wysiłki na rzecz zapewnienia, tam, gdzie to konieczne, "silnej, wiarygodnej, zrównoważonej obecności wojskowej" NATO w regionie.