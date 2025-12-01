Aitana Bonmati nie zagra w piłkę przez najbliższe miesiące. Hiszpańska triumfatorka najważniejszych plebiscytów w trzech ostatnich latach doznała złamania lewej kości strzałkowej. Zdobywczyni Złotej Piłki jest piłkarką FC Barcelona.

Aitana Bonmati ze Złotą Piłką / Gao Jing/Xinhua News / East News

Aitana Bonmati, uznawana za najlepszą piłkarkę świata, złamała lewą kość strzałkową.

Do kontuzji doszło podczas treningu reprezentacji Hiszpanii po niefortunnym upadku.

Bonmati, klubowa koleżanka Ewy Pajor z Barcelony, będzie pauzować przez kilka miesięcy.

Jak poinformowała hiszpańska federacja, do pechowego zdarzenia doszło na treningu kadry, po niefortunnym upadku zawodniczki na murawę.

Kontuzja oznacza, że 27-letnia piłkarka opuści m.in. rewanżowy mecz finału Ligi Narodów z Niemkami we wtorek w Madrycie. W pierwszym spotkaniu było 0:0.

Według katalońskiej prasy Bonmati musi pauzować kilka miesięcy. Czas rekonwalescencji może się nawet podwoić, jeśli konieczna będzie operacja, a następnie długi okres rehabilitacji.

Bonmati otrzymała w 2023, 2024 i 2025 Złotą Piłkę dla najlepszej zawodniczki świata. W tym samym okresie trzykrotnie wygrała plebiscyt FIFA.

W 2023 roku zdobyła z reprezentacją Hiszpanii mistrzostwo świata.