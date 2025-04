Wysokie stężenie trującej substancji wykryto w organizmach ślimaków morskich, które są wyławiane u brzegów regionu Algarve na południu Portugalii. Służby sanitarne ostrzegają przed jedzeniem tych mięczaków.

Jedna z popularnych plaż w regionie Algarve / Shutterstock

Centrum Nauk Morskich Uniwersytetu w Algarve poinformowało, że w przypadku ponad 76 proc. okazów littoriny, gatunku ślimaka morskiego, wykryto wyższy od dopuszczalnego poziom tetrodotoksyny. To silnie trująca substancja chemicznej.



Przebadany gatunek ślimaków jest często wykorzystywany w regionalnej kuchni. To sprawia, że ryzyko zatrucia staje się wysokie.

Eksperci na razie nie ustalili, w jaki sposób doszło do skażenia mięczaków tetrodotoksyną.



Naukowcy ostrzegają, że źle oczyszczone ślimaki morskie wyławiane w popularnym wśród turystów regionie Algarve mogą doprowadzić do poważnego zatrucia organizmu człowieka. W skrajnych przypadkach może dojść do paraliżu mięśni, a nawet zatrzymania pracy serca.