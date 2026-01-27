Jedna osoba jest w stanie krytycznym po strzelaninie, do której doszło w Arizonie z udziałem amerykańskiego Border Patrol. Do incydentu doszło zaledwie trzy dni po tym, jak funkcjonariusze Border Patrol śmiertelnie postrzelili Alexa Prettiego w Minneapolis.

Strzelania w Arizonie z udziałem Border Patrol / STEPHEN MATUREN/Getty AFP/East News / East News

Jak podaje NBC News, do strzelaniny doszło we wtorek rano w południowej części hrabstwa Pima w stanie Arizona.

Według komunikatu lokalnych służb, poszkodowany w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala. Na razie nie ujawniono jego tożsamości.

Okoliczności zdarzenia nie są jasne - podaje amerykańska stacja.

Nie ma informacji, czy którykolwiek z funkcjonariuszy został ranny. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) nie udzielił jeszcze komentarza w tej sprawie.

Do incydentu doszło zaledwie trzy dni po tym, jak funkcjonariusze Border Patrol śmiertelnie postrzelili Alexa Prettiego w Minneapolis, a kilka tygodni wcześniej funkcjonariusz ICE zastrzelił Renee Good .

Te wydarzenia wywołały protesty i krytykę wobec DHS i władz w Waszyngtonie, w tym wezwania do dymisji sekretarz Kristi Noem.

Od września federalni funkcjonariusze imigracyjni postrzelili 12 osób w związku z nasileniem operacji deportacyjnych w całym kraju.