Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Szwecji, Mikael Ahlstroem Tenezos, znany jako „Grek”, został zatrzymany w Meksyku i deportowany do Szwecji. To kolejny spektakularny sukces szwedzkich służb w walce z przestępczością zorganizowaną, która od lat trapi kraj. Premier Szwecji Ulf Kristersson nie krył satysfakcji z zatrzymania groźnego gangstera. „Moje przesłanie do członków gangów ukrywających się za granicą brzmi: to dopiero początek” – powiedział szef rządu.

Groźny przestępca w rękach policji (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Mikael Ahlstroem Tenezos, 27-letni szef gangu z Dalen w Sztokholmie, był poszukiwany za poważne przestępstwa, w tym usiłowanie morderstw i przemyt narkotyków.

Tenezos ukrywał się w meksykańskim Cancun, gdzie prowadził luksusowe życie i zdalnie zarządzał przestępczą działalnością, zanim został zatrzymany i deportowany do Szwecji.

Walka z przestępczością zorganizowaną nabiera tempa, ale eksperci ostrzegają, że aresztowania liderów mają często tylko krótkotrwały efekt, bo na ich miejsce szybko pojawiają się nowi.

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Kim jest "Grek"?

27-letni Mikael Ahlstroem Tenezos to przywódca gangu z dzielnicy Dalen w południowym Sztokholmie. Jego nazwisko od dawna figurowało na międzynarodowej liście najbardziej poszukiwanych przestępców. Szwedzka prokuratura zarzuca mu aż 20 poważnych przestępstw, w tym usiłowanie morderstw, nielegalne posiadanie broni oraz przemyt narkotyków. Tenezos był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, a jego działalność budziła grozę zarówno wśród mieszkańców Sztokholmu, jak i innych miast.

Według Diamanta Salihu, autora książek o gangach, "Grek" jest jedną z dwóch kluczowych postaci odpowiedzialnych za falę przemocy, która przetoczyła się przez Szwecję od wiosny 2023 roku. "Wtedy to właśnie opinia publiczna dowiedziała się o dwóch grupach przestępczych, Foxtrot oraz Dalen, walczących o rynek narkotykowy w Sztokholmie i Sundsvall (miasto 370 km na północ od stolicy)" - przypomina Salihu.

Z przecieków medialnych wynika, że Tenezos ukrywał się w meksykańskim kurorcie Cancun, gdzie prowadził wystawne życie. Mimo oddalenia od ojczyzny, nie zaprzestał działalności przestępczej - zdalnie zarządzał przemytem narkotyków do Szwecji, prał pieniądze poprzez transakcje na rynku nieruchomości, a luksusowe apartamenty wynajmował turystom. To właśnie w Cancun został zatrzymany przez służby, a następnie deportowany do Szwecji, gdzie czeka go proces.

Wojna gangów i międzynarodowe zatrzymania

Ostatnie miesiące przyniosły szereg zatrzymań prominentnych przywódców szwedzkich gangów za granicą. W lipcu w Turcji schwytano Ismaila Abdo, znanego jako "Truskawa", szefa gangu Rumba. Jednak na wolności wciąż pozostaje Rawa Majid, "Lis Kurdyjski", boss gangu Foxtrot, który według doniesień przebywa w Iranie lub północnym Iraku. Majid jest podejrzewany nie tylko o kierowanie przestępczością zorganizowaną, ale także o zlecanie ataków na izraelską ambasadę na polecenie irańskich służb specjalnych.

Salihu szacuje, że Tenezos, Abdo oraz Majid i ich gangi odpowiadają za połowę wszystkich poważnych przestępstw z użyciem przemocy popełnionych w Szwecji w bieżącym roku.

Szef wydziału śledczego Narodowego Departamentu Operacyjnego szwedzkiej policji, Niclas Andersson, podkreśla, że walka z przestępczością zorganizowaną nabiera tempa. Obecnie z zagranicy znaczący wpływ na dokonywanie przestępstw w Szwecji ma ok. 800 osób. W tym roku 210 z nich udało się aresztować - informuje Andersson.

Eksperci ostrzegają jednak, że aresztowania liderów gangów mogą mieć jedynie krótkoterminowy efekt. Upadek przywódcy pozostawia miejsce, które szybko zajmuje ktoś inny - zauważa Diamant Salihu. Struktury przestępcze są bowiem elastyczne i szybko adaptują się do nowych warunków.

Statystyki: mniej strzelanin, ale problem nie znika

Rok 2024 był w Szwecji najspokojniejszy pod względem liczby strzelanin od 2017 roku. Do końca września odnotowano 132 strzelaniny, w których zginęło 39 osób, a 31 zostało rannych. W statystykach uwzględniono lutową masakrę w szkole w Oerebro, gdzie życie straciło 11 osób, w tym sprawca - niestabilny psychicznie Szwed. Dla porównania, w 2023 roku od kul zginęły 44 osoby, a w 2022 roku - 62. Choć liczby te pokazują pozytywny trend, eksperci podkreślają, że przestępczość zorganizowana wciąż stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.