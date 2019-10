Rząd Japonii skłania się ku temu, aby przełożyć zaplanowaną na przyszły wtorek paradę po intronizacji cesarza Naruhito, aby poradzić sobie ze skutkami potężnego tajfunu Hagibis, który nawiedził kraj w zeszłym tygodniu - podała Agencja Dworu Cesarskiego.

W wyniku tajfunu Hagibis zginęło 77 osób / JIJI PRESS / PAP

Chociaż rząd ustalił wcześniej 26 października (sobota) jako alternatywną datę parady w przypadku niepogody 22 października, prawdopodobnie wyznaczy znacznie późniejszą datę wydarzenia - przekazał przedstawiciel Agencji Dworu Cesarskiego, na którego powołuje się agencja Kyodo.

Ceremonia intronizacji ma odbyć się wszelako zgodnie z planem 22 października. Aż 5 tys. dostojników z ponad 190 państw i organizacji międzynarodowych weźmie udział uroczystościach kończących tzw. okres przejściowy. Cesarz Naruhito wstąpił na Chryzantemowy Tron 1 maja.



Podczas parady w Tokio cesarz i cesarzowa Masako przejadą w kabriolecie około 5-kilometrową trasą od Pałacu Cesarskiego do Pałacu Akasaka, co zajmie im ok. 30 minut.



W wyniku tajfunu Hagibis, który uderzył w sobotę w stolicę Japonii i inne obszary w środkowych, wschodnich i północno-wschodnich regionach kraju, śmierć poniosło 77 osób, kilkanaście zaginęło, a ponad 220 zostało rannych. Ponad 1700 domów zostało całkowicie lub częściowo zniszczonych, a ponad 33 tys. domów zostało zalanych.



Naruhito jest pierwszym japońskim cesarzem urodzonym po II wojnie światowej i pierwszym, wychowanym wyłącznie przez rodziców; wstąpił na tron po pierwszej od ponad 200 lat abdykacji cesarskiej w Japonii. Jego ojciec, 85-letni cesarz Akihito, abdykował po ponad 30 latach panowania. Akihito był pierwszym japońskim cesarzem, który wstąpił na tron na zasadach dyktowanych przez powojenną, pacyfistyczną konstytucję Japonii, która określa jego rolę jako symbol narodu. Poprzedni cesarz Hirohito, w imię którego japońskie wojsko walczyło w II wojnie światowej, uznawany był za żyjące bóstwo.