Kropla drąży skałę i tak też będą działać edukatorzy łódzkiego Zoo Orientarium, którzy przygotowali ścieżkę naukową o wodzie. W czasie wycieczki śladem wody w Zoo będzie można dowiedzieć się, jak powstają oceany i jak słona woda powstaje w... Łodzi.

Edukacyjna ścieżka wody w łódzkim zoo / lodz.pl / Materiały prasowe

Jak tworzy się oceany? Ile wody jest w słoniu Aleksandrze? Co małże i krewetki mają wspólnego z filtracją? Na odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już od 15 stycznia w Orientarium zoo Łódź.

Nowa ścieżka edukacyjna będzie prowadziła przez podziemia techniczne Orientarium. To właśnie tutaj można zobaczyć sprzęt, który dba o wodę we wszystkich zbiornikach łódzkiego Zoo.

"Jak tworzymy oceany" - to nazwa nowej ścieżki naukowej, która będzie spacerem od samego początku - czyli od budowy cząsteczki wody, aż do specjalistycznych pomp, które także będzie można zobaczyć w łódzkim Zoo - mówi Michał Gołędowski, kierownik działu edukacji. Przyjrzymy się temu, jak w Orientarium krąży woda, jak ze słodkiej wody wyczarować słoną, a nawet sprawdzimy, co trzeba zrobić, by wodę uzdatnić - dodaje.

Chętni będą mogli także poeksperymentować i sprawdzić, co zrobić, by brudną wodę zamienić w czystą.

Nowa ścieżka edukacyjna będzie dostępna dla zwiedzających od 15 stycznia do 9 lutego codziennie. W terminie 15-26 stycznia bezpłatna wycieczka będzie startowała od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00, 10:30, 11:30 i 12:00, natomiast od 29 stycznia do 9 lutego (od poniedziałku do piątku) - 11:30-12:30.

Oprócz spacerów po nowej ścieżce na gości czeka cała moc atrakcji. Będzie można wybrać się na bezpłatną wycieczkę z przewodnikiem - edukatorzy łódzkiego Zoo zdradzą największe ciekawostki związane ze słoniami, wyderkami, orangutanami i innymi zwierzętami mieszkającymi w Orientarium Zoo Łódź.

Na gości czekać będą zaplecza strefy oceanicznej czy wystawa kości i czaszek organizowana wspólnie z Muzeum Przyrodniczym.

Hamonogram

Oto harmonogram zimowych atrakcji:

15-26 stycznia 2024 r.:

bezpłatne wycieczki z przewodnikiem - codziennie (poniedziałek-piątek) - 9:30; 11:30. Start w słoniarni, przy szatni;

bezpłatna wycieczka "jak tworzymy oceany" - codziennie (poniedziałek-piątek) 10:00; 10:30; 11:30; 12:00;

zwiedzanie zaplecza strefy oceanicznej - codziennie (poniedziałek-piątek) - 12:30 - 13:30 (co 15 minut - 15 osób);

wystawa z Muzeum Przyrodniczym - czaszki, kości i muszle. (Strefa oceaniczna przy szczęce Megalodona)

29 stycznia-9 lutego 2024 r.: