Umowę o budowie ośmiu nowych bloków jądrowych w Republice Islamskiej podpisze w najbliższych dniach Iran z Rosją. Poinformował o tym Mohammad Eslami, szef Organizacji Energii Atomowej Iranu i wiceprezydent tego państwa.

Cztery z tych bloków mają powstać w elektrowni atomowej w Buszehr - mieście na południu kraju, położonym nad Zatoką Perską.

"Lokalizacja tej inwestycji, w tym plac budowy, została już przygotowane, dlatego podpisanie umowy będzie oznaczać początek prac projektowych, inżynieryjnych i innych" - powiadomiła agencja IRNA, cytując wypowiedź Eslamiego.

Iran ma obecnie tylko jedną działającą elektrownię atomową - wybudowaną właśnie przez Rosję. Jak przypomina agencja Reutera, moc elektrowni wynosi około 1 GW.