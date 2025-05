W nocy Indie przeprowadziły ataki rakietowe na cele w Pakistanie i administrowanej przez to państwo części spornego regionu - Kaszmiru. Władze w Islamabadzie określiły to jako "rażący akt wojny". Co najmniej 36 osób zginęło, a 94 zostały ranne w Indiach i Pakistanie na skutek wzajemnych ataków tych państw - wynika z informacji podanych w środę przez indyjską policję i pakistańskie siły zbrojne. "Oba kraje roszczą sobie prawa do całości tego obszaru" - mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 dr Patryk Kugiel, analityk ds. Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Pakistańczycy palą flagę Indii / EPA/ARSHAD ARBAB / PAP/EPA Powód konfliktu Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Indie uderzyły na Pakistan. Jakie jest tło tego konfliktu? Jednym z powodów jest sporne terytorium Kaszmiru. Oba kraje roszczą sobie prawa do całości tego obszaru, który został w 1947 roku po podziale Indii Brytyjskich, podzielony pomiędzy Indie i Pakistan. Indie przyjęły około dwóch trzecich tego terytorium, Pakistan jedną trzecią - wyjaśnił dr Patryk Kugiel. Na przestrzeni lat odbywały się kolejne, krótkotrwałe wojny o region Kaszmiru. Od lat 90. dochodziło w Indiach do działań separatystycznych, czasem terrorystycznych, za którymi - według Indii - stał Pakistan - mówił ekspert, wskazując, że Pakistan wspierał organizacje terrorystyczne, które atakowały indyjskie cele. Powodem stało się zarówno terytorium, jak i szerzony terroryzm. Indie od 20-30 lat oskarżają Pakistan o wspieranie transgranicznego terroryzmu, czyli organizacji, które często mają swoje bazy na terytorium Pakistanu, ale które organizują ataki na cele wojskowe czy cywilne na terytorium indyjskim - tłumaczył analityk. W 2019 roku doszło do akcji precyzyjnych ataków na cele pakistańskie. Wczoraj obserwowaliśmy powtórkę z tej historii, czyli jeszcze bardziej zmasowany atak indyjski na infrastrukturę terrorystyczną w dziewięciu miejscach na terytorium Pakistanu - zauważył. Znaczenie Kaszmiru Sporne terytorium jest w większości zamieszkiwane przez muzułmanów, wobec czego odgrywa ważną rolę dla państwa pakistańskiego. Indie z kolei patrzą na region Kaszmiru w wymiarze bardziej symbolicznym. Jako państwo wielokulturowe, wieloreligijne i świeckie musi mieć taką część, która jest też w większości muzułmańska, jako dowód na to, że ta wielokulturowa mozaika, ten świecki organizm działa sprawnie - wyjaśnił dr Patryk Kugiel. Dodatkowo Kaszmir jest położony wysoko w Himalajach, stąd też posiada duże znaczenie strategiczne, jako naturalna bariera przed Chinami. Trzeci uczestnik sporu Prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę na sytuację samych mieszkańców Kaszmiru. Badania opinii publicznej pokazywały, że większość mieszkańców nie chciałoby się dołączyć do Pakistanu, ani nie chciałoby zostać w Indiach, tylko chciałoby stworzyć niezależne, niepodległe państwo - informował ekspert. Na taką opcję nie zgodził się żaden z krajów, stąd Indie podejmowały różne próby, aby zatrzymać przy sobie cały region. Radykalnym krokiem Indii było odebranie temu stanowi statusu autonomii w 2019 roku, gwarantowanego na mocy konstytucji tego kraju - przypomniał analityk. Za przykłady podał także areszt kilku tysięcy liderów oraz dziennikarzy czy odcięcie internetu. Są pewnie grupy samych Kaszmirczyków, którzy czują się zradykalizowani, wyalienowani we własnym kraju - przyznał. Możliwa eskalacja? Pytanie czy to będzie eskalowało, zależy przede wszystkim od Pakistanu - stwierdził ekspert, dodając, że aktualnie zapewne Pakistan będzie podejmował nowe działania odwetowe na terytorium Indii. Warto zauważyć, że zarówno Indie, jak i Pakistan posiadają broń jądrową. Jeżeli Pakistan uzna, że to jest wystarczająca odpowiedź, to mamy po wojnie. Natomiast jeżeli uznałby, że musi jeszcze bardziej odpowiedzieć, to może sprowokować odpowiedź Indii - i wtedy mamy eskalację - mówił w internetowym Radiu RMF24 dr Patryk Kugiel, analityk ds. Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Opracowanie: Julia Domagała. Zobacz również: Ruszyło konklawe. Dziś pierwsze głosowanie

Pierwsze takie słowa JD Vance'a: Rosja żąda zbyt wiele

Ks. Kobyliński: Wydaje się, że jutro będzie biały dym nad dachem Kaplicy Sykstyńskiej

Kiedy pojawi się dym z Kaplicy Sykstyńskiej? Oto harmonogram głosowań podczas konklawe Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.