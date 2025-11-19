W związku z nasileniem rosyjskich ataków na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy, polskie i sojusznicze lotnictwo rozpoczęło intensywne operacje w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa granic oraz ochronę mieszkańców.

Polskie myśliwce (zdj. ilustracyjne) / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych natychmiast uruchomił niezbędne siły i środki. W powietrze poderwano dyżurne pary myśliwskie oraz samolot wczesnego ostrzegania. Równocześnie naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości bojowej.

Działania te mają na celu zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach graniczących z obszarami objętymi konfliktem. Służby wojskowe nieustannie monitorują sytuację i są przygotowane do natychmiastowej reakcji w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia.

Dowództwo podkreśla, że obecność polskich i sojuszniczych sił w powietrzu to standardowa procedura w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Wszystkie działania mają charakter prewencyjny i są prowadzone w trosce o bezpieczeństwo kraju oraz jego obywateli.

Sytuacja jest na bieżąco analizowana, a odpowiednie służby pozostają w pełnej gotowości operacyjnej.



