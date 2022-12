​Siły zbrojne USA poinformowały w czwartek, że 21 grudnia nad Morzem Południowochińskim myśliwiec ChRL wykonał "niebezpieczny manewr" w sąsiedztwie samolotu amerykańskich sił powietrznych.

Zdj. ilustracyjne / LONG WEI / Avalon / PAP/EPA

Zgodnie z komunikatem sił zbrojnych USA chiński samolot wojskowy zbliżył się na odległość sześciu metrów do samolotu sił powietrznych USA i zmusił go do wykonania manewrów unikowych, aby uniknąć kolizji.

W incydencie uczestniczyły myśliwiec chińskiej marynarki wojennej J-11 i samolot zwiadowczy RC-135 sił powietrznych USA.