Rosyjski myśliwiec przechwycił amerykański samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Ministerstwo obrony Rosji wydało oświadczenie, w którym napisano, że załoga myśliwca Su-27 przybliżyła się do amerykańskiej maszyny, zidentyfikowała go jako Boeing P-8 Poseidon i zmusiła do oddalenia się od granicy rosyjskiej.

REKLAMA