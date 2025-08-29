181 tys. samochodów wartych ponad 2,5 miliarda dolarów sprowadzili z zagranicy od początku roku Ukraińcy. Polska jest na drugiej pozycji, jeśli chodzi o miejsce kupowania przez nich aut.

181 tys. samochodów sprowadzili w tym roku z zagranicy Ukraińcy (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Prawie połowa wartości importu, to samochody nowe.

Najpopularniejsze są pojazdy z silnikami benzynowymi. Na drugim miejscu elektryki, a dopiero za nimi diesle.

Co dziesiąty importowany na Ukrainę pojazd to hybryda.

Służba celna Ukrainy podkreśla, że od początku roku największy skok zanotowała, jeśli chodzi o przywożone auta o napędzie elektrycznym. Średnia wartość takiego samochodu to ponad 20 tysięcy dolarów.

Diesle kosztują prawie 13 tys., a benzynówki 9 tys. dolarów.

W tym roku najwięcej pojazdów nasi wschodni sąsiedzi kupili w Stanach Zjednoczonych (38 proc.). Z Polski pochodzi 12 proc. zakupów, a z Niemiec - 11 proc.

Z USA Ukraińcy przywożą elektryki i benzynówki. Samochody napędzane ropą kupują głównie w Polsce i w Niemczech.

Jakie marki cieszą się największą popularnością?

Jak wynika z danych przedstawionych m.in. przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, w 2024 r. wśród najpopularniejszych marek aut kupowanych przez Ukraińców były Renault, Volkswagen, Tesla, Nissan i Honda.

Ukraina w ostatnich latach kilkukrotnie liberalizowała przepisy dotyczące importu samochodów, m.in. czasowo znosząc lub obniżając cła i podatki na pojazdy sprowadzane z zagranicy. Ułatwiło to zakup aut, zwłaszcza używanych i elektrycznych.

W związku z wojną i trudnościami w transporcie publicznym, wielu Ukraińców decyduje się na zakup własnego samochodu.