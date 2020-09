Sąd w La Coruna, na północnym zachodzie Hiszpanii, zasądził tymczasowy areszt dla mężczyzny, który odmówił noszenia maseczki ochronnej w szkole swojej córki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformował w sobotę dziennik “El Mundo", rodzic stanowczo odmawiający założenia maseczki w budynku, szkoły został zatrzymany w czwartek przez policję, która skierowała sprawę do lokalnego sądu.



Według dyrektora szkoły mężczyzna, ignorując wezwania ze strony pracowników szkoły do założenia maski, zlekceważył również ostrzeżenia wezwanych do placówki policjantów.



“W pewnym momencie rodzic próbował zaatakować policjantów, (...) którzy ostatecznie skuli go kajdankami i odwieźli na komisariat" - wyjaśnił dyrektor szkoły w La Coruna, gdzie doszło do zdarzenia.



Zgodnie z hiszpańskim prawem poza koniecznością zachowania 1,5-metrowego dystansu społecznego w przestrzeni publicznej w zadaszonych miejscach istnieje też obowiązek noszenia masek ochronnych.