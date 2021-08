W Hiszpanii przybywa regionów, w których wejście do placówek gastronomicznych wiąże się z koniecznością pokazania dokumentów potwierdzających zaszczepienie przeciw Covid-19 lub pokazania negatywnych wyników testów. W Portugalii zasada ta obowiązuje we wszystkich lokalach, ale jedynie w weekend. Tymczasem w obu krajach przybywa medyków wzywających do selekcjonowania konsumentów.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Radio Onda Cero poinformowało, że w Hiszpanii przybywa właścicieli lokali gastronomicznych, próbujących odseparować osoby z paszportem Covid-19 od innych klientów. W wielu lokalach istnieje już podział na zaszczepionych, którzy mogą stołować się wewnątrz lokalu i pozostałych, dla których miejsce przewidziano jedynie w ogródku restauracyjnym.

Koszulki z kodem QR

Madryckie radio wskazało, że szczególnie w północno-zachodnim regionie Galicia przybywa pomysłów na odseparowanie od siebie klientów. Przypomniano, że w mieście Orense niektóre drukarnie proponują klientom zaoszczędzenie czasu przy weryfikacji paszportu Covid-19 oferując im koszulki z wydrukowanym na nich dokumentem tego typu. Posiadają one osobisty kod QR klienta, na podstawie którego mogą oni wejść do restauracji.



Wraz z nasileniem się piątej fali pandemii w Hiszpanii liczne organizacje medyczne sugerują, aby przestrzegać restrykcji i ograniczać możliwość wejścia do lokali osób niezaszczepionych lub nieposiadających ważnych testów.



Podobnie w Portugalii

Także w sąsiedniej Portugalii środowiska lekarskie oraz przedsiębiorcy sektora gastronomicznego wzywają rząd do wprowadzenia selekcji wśród klientów. Wskazują przy tym, że aktualne przepisy są niewłaściwe.



Jak powiedział PAP właściciel gastronomicznej spółki Adapt Miguel Monteiro, utrzymywanie przez rząd obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego przebyte szczepienia jedynie podczas weekendów jest działaniem nieskutecznym i “mało logicznym".



Z obecnej sytuacji prawnej wynika, że w weekendy do lokali gastronomicznych mogą wejść osoby, które przeszły szczepienia. Dokumenty te są sprawdzane przed wejściem. Tymczasem w dni powszednie nikt nie wymaga takich certyfikatów, co oznacza, że ryzyko zakażeń w restauracjach, barach i kawiarniach jest wysokie poza weekendem - stwierdził Monteiro.



Podobnego zdania jest szef portugalskiej Izby Lekarskiej Miguel Guimaraes, który zaapelował do rządu o wprowadzenie nakazu wydzielania wewnątrz placówek gastronomicznych sektorów dla osób w pełni zaszczepionych, a także tych, którzy nie przyjęli jeszcze preparatu przeciwko Covid-19.



Wymaganie wyników testów od klientów restauracji nie ma sensu. Właściciele lokali powinni odseparować osoby w pełni zaszczepione od pozostałych klientów. Poza tym należałoby w pierwszej kolejności zadbać o to, aby wszyscy pracownicy placówek gastronomicznych mieli certyfikaty potwierdzające pełne zaszczepienie - podsumował Guimaraes.