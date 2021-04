​Hakerzy opublikowali bazę adresów mailowych należących do zwolenników Aleksieja Nawalnego. Ich autentyczność potwierdził we wtorek współpracownik opozycjonisty Iwan Żdanow. Chodzi o adresy osób, które chciały brać udział w protestach w obronie Nawalnego. Jak zapowiadają hakerzy - wkrótce dotrą także do ich imion i nazwisk.

