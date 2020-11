Setki protestujących Gwatemalczyków podpaliło budynek parlamentu, aby zaprotestować przeciwko budżetowi na 2021 r. Z ulicy widać było płomienie wewnątrz parlamentu, a gwatemalski Czerwony Krzyż pomagał ludziom odurzonym dymem.

Protestujący podpalili parlament Gwatemali / ESTEBAN BIBA / PAP/EPA

Protestujący zażądali odejścia prezydenta Alejandro Giammattei, który według nich jest winny przyjęcia przez Kongres kontrowersyjnego, opartego na dużym deficycie, budżetu w wysokości prawie 13 miliardów dolarów - największego w historii kraju.

Wcześniej wiceprezydent Gwatemali, Guillermo Castillo, wezwał prezydenta Alejandro Giammattei do dymisji. Dla dobra kraju poprosiłem go, abyśmy razem złożyli rezygnację - powiedział Castillo w przesłaniu do narodu, rozpowszechnionym w mediach społecznościowych i wysłanym do agencji prasowych. Zapewnił, że powiedział prezydentowi, że "tak nie można". Przyznał też, że nie ma dobrych stosunków z głową państwa.





Tłum sprzeciwił się decyzji rządzących o budżecie na 2021 rok / ESTEBAN BIBA / PAP/EPA



Parlament, w większości składający się z członków partii rządzącej i pokrewnych partii, w tym tygodniu zatwierdził budżet zaniedbujący zdaniem protestujących i opozycji, walkę z ubóstwem i niedożywieniem, które dotyka prawie połowę dzieci poniżej piątego roku życia.



Inną przyczyną krytyki prezydenta jest zarządzanie przez niego kryzysem wywołanym pandemią Covid-19. W szpitalach brakuje personelu, sprzętu i lekarstw.